Tragédie au large de Nouakchott: Le HCR souligne l’exploitation et le désespoir des migrants vulnérables

"Nous observons que ces déplacements impliquent des personnes extrêmement vulnérables et désespérées, dont le désespoir et la vulnérabilité sont exploités par des passeurs et trafiquants," a-t-elle expliqué.

Le naufrage a fait au moins 25 victimes, selon les garde-côtes mauritaniens. Le HCR s'est dit profondément attristé par cet événement tragique ayant causé de nombreux décès et disparitions.

L'agence a aussi noté une augmentation de l'émigration irrégulière depuis certains pays africains comme le Sénégal, la Mauritanie et le Maroc, principalement en direction des îles Canaries en Espagne. Selon le HCR, la "route de l'Atlantique Ouest" est l'une des plus meurtrières au monde, avec des milliers de migrants et de réfugiés noyés ces dernières années.

Shabia Mantoo a appelé à des mesures urgentes pour prévenir de telles tragédies. L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a signalé une hausse significative du nombre de migrants arrivant irrégulièrement aux îles Canaries, avec 19.700 arrivées entre le 1er janvier et le 15 juillet 2024, soit une augmentation de 160 % par rapport à la même période en 2023 où 7.590 migrants avaient été enregistrés.

Le projet de l’OIM sur les migrants disparus a enregistré plus de 4.500 décès

Depuis 2014, plus de 4.500 décès et disparitions ont été enregistrés sur cette route, dont plus de 950 en 2023, faisant de cette année la deuxième plus meurtrière jamais enregistrée.

Le HCR est profondément attristé par ce naufrage tragique qui a entraîné la mort et la disparition de nombreuses personnes au large des côtes de la Mauritanie.