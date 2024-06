La Mauritanie se trouve à un tournant décisif de son histoire. À l'aube des prochaines élections, le spectre du danger plane sur notre nation. La banalisation des discours extrémistes de tous bords menace non seulement notre stabilité mais aussi les fondements mêmes de notre République. Il est impératif que nous, citoyens mauritaniens, prenions conscience de la gravité de la situation et agissions avec détermination pour protéger notre pays.

La menace des extrémistes

Les extrémistes, profitant des frustrations populaires et des échecs accumulés par les gouvernements successifs, cherchent à s'emparer du pouvoir par la division et le chaos. Ils jouent sur les blessures encore ouvertes des événements tragiques des années 80 et 90, exacerbent les tensions liées à l'esclavage, et capitalisent sur les ressentiments pour attirer à eux un électorat désabusé.

Le discours de la haine qu'ils propagent est dangereux aujourd'hui, mais il est encore plus dangereux à terme car il constitue une menace extrême pour l'unité du pays et pour son développement. Ce discours de division et de ressentiment risque de miner les fondations mêmes de notre société. Il est donc essentiel de transformer ce discours de haine en un discours politique constructif et utile, un discours qui renforce notre cohésion sociale et notre engagement envers un avenir commun.

Les extrémistes tirent également leur force de la passivité d'une majorité désinvolte et peu agissante. C'est cette indifférence générale qui permet aux radicaux de gagner du terrain. Il est donc crucial que chacun d'entre nous prenne conscience de son rôle et de sa responsabilité dans la défense de notre République.

Une élection cruciale pour notre avenir

La prochaine élection présidentielle sera cruciale pour déterminer non seulement qui dirigera notre pays, mais aussi dans quelles conditions cette transition se fera. Les extrémistes, en quête de revanche, sont prêts à tout pour renverser l'ordre établi. Ils s'engouffrent dans les failles du système, exploitent les désillusions et les peurs, et cherchent à imposer leur vision radicale par des moyens anti-démocratiques.

Il est crucial de rappeler que les élections ne doivent pas être un simple exercice de vote, mais une célébration de notre engagement démocratique et républicain. Elles doivent se dérouler dans un climat de paix, de respect et de transparence, loin des manipulations et des violences que certains cherchent à provoquer.

Les amalgames et la manipulation de l'Histoire

L'un des stratagèmes les plus pernicieux des extrémistes est l'amalgame. En mêlant les douloureux souvenirs des années 80 et 90, les réalités de l'esclavage, et les défaillances des différents régimes, ils cherchent à créer une image déformée de notre histoire et de notre présent. Ils manipulent les faits pour susciter colère et ressentiment, espérant ainsi gagner le soutien des plus vulnérables.

Il est de notre devoir de ne pas céder à ces manipulations. Nous devons reconnaître les erreurs du passé, travailler ensemble à les corriger, mais aussi regarder vers l'avenir avec optimisme et détermination. La voie de la réconciliation, du progrès et de la justice ne peut être pavée par le mensonge et la division.

Ghazouani : Le rempart républicain

Dans ce contexte, il est clair que le Président Mohamed Ould Ghazouani se présente comme le rempart républicain face aux forces du chaos. Il est le seul candidat républicain en lice capable de gagner cette élection et d'assurer la stabilité nécessaire à notre pays. Bien que son gouvernement a connu des défaillances et des incompétences parmi certains de ses collaborateurs, ces imperfections ne doivent pas nous détourner de l'enjeu majeur : préserver la République.

Il est crucial de rappeler que le développement des États repose sur les compétences et non sur les allégeances. Les nominations de complaisance affaiblissent nos institutions et compromettent notre avenir. Il est donc impératif de promouvoir une gouvernance basée sur la compétence et l'intégrité, afin de garantir un avenir prospère pour la Mauritanie.

Un appel au sursaut républicain

Face à ces menaces, un sursaut républicain s'impose. Nous devons nous mobiliser en tant que citoyens conscients et responsables pour défendre les valeurs de notre République : Honneur, Fraternité, Justice. Cela implique de rejeter les discours de haine et de division, de promouvoir la tolérance et le dialogue, et de s'engager activement dans le processus démocratique.

Chaque vote doit être un acte de foi en notre capacité collective à surmonter les défis et à construire un avenir meilleur pour tous. Nous devons soutenir des candidats et des programmes qui incarnent ces valeurs, et non ceux qui cherchent à nous diviser pour nous piller. Le soutien au Président Ghazouani est une démarche républicaine, sans arrière-pensée, visant à préserver la paix et la prospérité de notre nation.

La Mauritanie est à la croisée des chemins. Les extrémistes de tous bords menacent de faire basculer notre pays dans le chaos. Mais nous avons le pouvoir, en tant que citoyens, de choisir une autre voie. En nous unissant autour de nos valeurs républicaines, en rejetant la division et en défendant la démocratie, nous pouvons faire de cette élection une victoire pour la paix, la justice et le progrès. Un sursaut républicain n'est pas seulement souhaitable, il est vital pour l'avenir de notre nation. Seul le Président Ghazouani, malgré les critiques et les imperfections de son administration, est en mesure de guider la Mauritanie vers des jours meilleurs. Notre soutien à sa candidature est un engagement républicain, un acte de foi dans notre futur commun. Dans le sillage du philosophe français Jankélévitch, rappelons que le courage, c'est la création des conditions du vivre ensemble.