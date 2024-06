Coordination des mandataires des Candidats de l'Opposition Démocratique: Déclaration

Hier, nous avons suivi à travers les médias la conférence de presse du porte-parole de la Commission Nationale Indépendante des Élections concernant la plainte déposée par les agents des candidats de l'opposition le 20 juin 2024, avec un reçu numéro 505 (voir copie jointe). Contrairement à ce qu'a affirmé le porte-parole de la Commission selon lequel ils ont été informés par voie médiatique.

Les mandataires candidats de l'opposition réitèrent leur refus du monopole exercé par la Commission Indépendante des Élections dans le processus électoral, ainsi que leur négligence persistante des demandes cruciales pour garantir la transparence et l'intégrité des prochaines élections.

Concernant la vérification des registres électoraux pour laquelle une demande a été soumise à la Commission lors de la réunion du 12 mai, et réitérée lors d'une réunion des mandataires des candidats avec le président de la Commission et certains de ses assistants. Le président a alors affirmé que la Commission était totalement prête à cette vérification et a exprimé son engagement à en supporter les coûts financiers, comme mentionné dans le communiqué. Sur cette base, les candidats de l'opposition ont décidé de faire appel à un expert international spécialisé dans la vérification des registres électoraux et des systèmes d'information biométrique électoraux, avec une bonne expérience dans les pays voisins (Sénégal, Guinée-Bissau, etc.). Cet expert est arrivé à Nouakchott le [date manquante]. Immédiatement après son arrivée, la Commission a été informée de sa présence par leur porte-parole chargé des communications avec les mandataires des candidats, qui a demandé un rendez-vous avec les superviseurs des systèmes d'information de la Commission. Nous avons attendu plusieurs jours pour une réponse, qui est venue sous la forme d'un message WhatsApp affirmant que "la vérification n'était pas envisageable et que les étapes du cycle électoral étaient terminées... et nous sommes à quelques jours du scrutin". Nous laissons au jugement public la nature de cette réponse, et si elle peut être classée comme un refus clair après une série de manœuvres dilatoires.

Quant aux déclarations du porte-parole de la Commission concernant l'ouverture de leur département technique aux experts des candidats, nous rappelons la demande persistante concernant la programmation d'une réunion avec une équipe d'ingénieurs représentant tous les candidats, pour répondre à certaines questions et préoccupations. Deux jours avant l'Aïd al-Adha, la Commission a demandé une liste des ingénieurs, à laquelle nous avons répondu en fournissant les noms. Nous attendons toujours une confirmation de la date à ce jour. Comment qualifier ce comportement et cette attitude, peut-on les classer comme une "réponse proactive et une volonté inconditionnelle de répondre aux demandes"?

Alors que nous approchons du jour du scrutin, nous considérons que le respect des actions suivantes est le minimum requis pour garantir la transparence et l'intégrité des élections, et nous appelons tous nos partenaires impliqués dans le processus électoral, ainsi que tous ceux qui se soucient de la crédibilité et de l'acceptabilité des résultats, à accélérer la mise en œuvre de ces mesures:

- Assurer la transparence et l'intégrité du processus de dépouillement et de compilation des résultats, en fournissant à l'équipe technique des candidats une liste complète des personnes travaillant dans l'administration des systèmes d'information et de leurs rôles.

- Former des comités de coordination décentralisés au niveau régional et local, représentant tous les candidats, pour résoudre les problèmes en cours et émergents.

- Assurer que les bureaux de vote sont exclusivement situés dans des lieux publics.

- Remplacer les présidents et membres des bureaux de vote dont le parti pris et le manque de neutralité ont été prouvés.

- S'engager à ne pas expulser les représentants des candidats sauf dans des circonstances exceptionnelles et à ne pas procéder à leur expulsion avant qu'ils ne soient présents pour contester.

- Publier immédiatement les procès-verbaux simultanément à la publication des résultats.

- Compiler les résultats au niveau local en présence des représentants des candidats, et remettre à chaque représentant de candidat des copies des procès-verbaux des bureaux où ils n'étaient pas présents.

La coordination des mandataires des candidats de l'opposition reste engagée à assurer un processus électoral transparent et intègre, et exhorte la Commission Nationale Indépendante des Élections à respecter ses engagements et à travailler dans un esprit de coopération et de partenariat avec tous les acteurs intéressés par la garantie de la crédibilité des prochaines élections.

En fin de compte, notre objectif est de protéger la démocratie et les droits des électeurs et des candidats, en garantissant les conditions de transparence, d'intégrité et d'acceptabilité des élections, tout en étant ouverts à toute initiative sérieuse et constructive de la part de la Commission Nationale Indépendante des Élections ou d'autres pour résoudre ces questions et atteindre l'objectif souhaité.

Nouakchott, le 23 juin 2024

Signé :

- Ahmed Zehaf, mandataire des candidat Biram Dah Abeid

- Mohamed Lemin Chouaib, mandataire du candidat Hamadi Ould Sid iMokhtar Mohamed Abdi

- Sidi Mohamed Edowla, mandataire du candidat El Id Mohameden Mbarek

- Cheikh Adama Kandou, mandataire du candidat Mamadou Bocar Ba

- Abderrahmane Hamoudi, mandataire du candidat Ethman Antoine Soumaré