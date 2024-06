Me Ahmed Salem Bouhoubeyni, Président de la Commission Nationale des Droits de l’Homme dans une interview exclusive : « Le débat démocratique doit être une confrontation d’idées et de programmes, non une source de division et de conflit »

Le Calame : Monsieur le Président, quel est le rôle de la Commission Nationale des Droits de l’Homme pendant la période électorale ?

Me Ahmed Salem Bouhoubeyni: La Commission Nationale des Droits de l’Homme a pour mission de veiller au respect des droits humains durant toute la période électorale. Cela inclut la garantie de la transparence du processus, l’égalité des chances pour tous les candidats, la neutralité de l’administration, ainsi que la protection de la liberté d’expression, de réunion et de choix pour chaque citoyen. Nous observons, analysons et rapportons toute violation potentielle des droits de l’homme afin d’assurer des élections libres et justes.

Quels sont les principaux défis auxquels la Mauritanie fait face en matière de droits de l’homme durant cette période électorale ?

Les défis sont nombreux et complexes. Nous devons faire face à la menace de la violence politique, aux discours de haine et à la manipulation de l'information. De plus, il est crucial de garantir que l’administration reste neutre et n’utilise pas ses ressources pour influencer le processus électoral. La transparence dans le financement des campagnes électorales est également un défi majeur, tout comme la protection des droits des groupes vulnérables, notamment les femmes et les jeunes.

Quelles sont les mesures mises en place par la Commission pour promouvoir la transparence et l’égalité des chances pour tous les candidats ?

Nous avons mis en place plusieurs initiatives, telles que la formation des observateurs électoraux, la mise en place d’une ligne directe pour signaler toute irrégularité, et la collaboration avec les médias pour une couverture impartiale. Nous insistons également sur la transparence et appelons à des débats publics équilibrés et équitables. De plus, nous travaillons en étroite collaboration avec les associations de la société civile pour surveiller et rapporter tout comportement inapproprié.

Comment la Commission aborde-t-elle la question de la neutralité de l’administration pendant les élections ?

La neutralité de l’administration est essentielle pour des élections crédibles. Nous avons mis en place des mécanismes de surveillance pour assurer que les fonctionnaires publics n’utilisent pas leurs positions pour influencer les électeurs. Nous encourageons également des formations spécifiques pour les employés de l’État sur l’importance de la neutralité et les conséquences des abus de pouvoir. La sensibilisation et la responsabilité sont nos outils clés pour garantir cette neutralité.

Quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens mauritaniens en ce début de campagne électorale ?

Je souhaite rappeler à tous les citoyens mauritaniens l’importance de leur participation active et pacifique dans le processus électoral. Votre voix est essentielle pour le futur de notre pays. Utilisez votre droit de vote de manière éclairée, rejetez les discours de haine et de division, et respectez les opinions divergentes. Ensemble, nous pouvons construire une Mauritanie plus démocratique, transparente et équitable pour tous.

La Mauritanie possède de nombreuses potentialités. Comment ces atouts peuvent-ils contribuer à une campagne électorale réussie et pacifique ?

La Mauritanie est riche en ressources naturelles, culturelles et humaines. Ces potentialités, bien gérées, peuvent renforcer notre démocratie. Une campagne électorale réussie et pacifique permet d’attirer des investissements, de renforcer notre économie et de promouvoir une société inclusive et juste. En valorisant nos atouts et en assurant une gestion transparente et équitable, nous pouvons faire de chaque élection une étape vers un développement durable et harmonieux.

Monsieur le Président, quel est le rôle des partenaires et observateurs internationaux dans le processus électoral en Mauritanie ?

Les partenaires et observateurs internationaux jouent un rôle crucial dans le processus électoral en Mauritanie. Leur présence et leur engagement contribuent à renforcer la crédibilité et la transparence de nos élections. Nous faisons partie d'un monde globalisé et nous comptons sur nos partenaires internationaux pour nous accompagner dans notre développement démocratique. Il est essentiel de ne pas avoir de complexe à traiter avec eux; au contraire, leur implication et leur expertise sont des atouts précieux. En collaborant étroitement avec nos partenaires, nous bénéficions de leurs expériences et de leurs bonnes pratiques, ce qui nous permet d’améliorer constamment notre propre processus électoral. Cette coopération renforce également la confiance de la communauté internationale dans notre pays, ouvrant la voie à des opportunités de développement économique et social.

À ce titre je rappelle que notre commission est engagée dans ce processus en partenariat avec l’union Européenne.

Monsieur le Président, avez-vous un message à adresser aux candidats engagés dans cette campagne électorale ?

Oui, j’aimerais adresser un message important à tous les candidats. Il est essentiel de mener une campagne basée sur le fair-play et le respect mutuel. Le débat démocratique doit être une confrontation d’idées et de programmes, non une source de division et de conflit. Chaque candidat doit présenter un programme clair, notamment sur des questions cruciales telles que la réduction des inégalités, l’assurance de l’égalité des citoyens, et la participation des groupes les plus vulnérables de notre société. Il est également fondamental de promouvoir les droits de l’homme et de proposer des initiatives concrètes pour le développement du pays. Je les encourage à s’engager dans une campagne qui privilégie l’intérêt collectif et qui contribue à renforcer notre démocratie et notre unité nationale et de reconnaître les résultats ou de les contester par les voies légales.

Propos recueillis par Ahmed Ould Cheikh