Communiqué du RFD : Décision n° 09/2024

Vu les articles 8, 9 et 11 des Statuts et les articles 66, 67, 68 et 69 du Règlement Intérieur du parti,

Face à la persistance d’un groupe de membres du parti à violer les textes du parti, à défier ses décisions, à entraver ses activités par la violence et à déroger à la discipline au sein de ses instances,

Article premier : Sont exclus du parti le membres dont les noms suivent :

- Abdellahi Ould Mohamed Zeini

- Cheikh Sid’Ahmed Ould Haidde

- Cheikhani Ould Mohamedou Salem

- Hamma Ould Youba

- Mariem Mint Bilal

- Mariem Mint Mouloud

- Meimouna Mint Zeiza

- Mohamed Abdallahi Ould Etvagha

- Mohamed Aly Ould El Mehdi

- Mohamed Lemine Ould El Waer

- Mokhtar Ould Cheikh

- Nana Mint Cheikhna

- Souleymane Ould Mohamed Vall

- Mohamed Salem Ould Abdessalam (Chachi)

- Mohameden Ould El Boussati

Article 2 : La présente décision annule et abroge les décisions antérieures contraires, elle prend effet dès sa signature.

Nouakchott, le 21 Dhou Al Qidaa 1445 - 29 mai 2024

Président Ahmed Ould Daddah