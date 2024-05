Le sommet sans altitude

Le 33ème Sommet de la ligue arabe s’est tient à Bahreïn dans un contexte crucial avec une [Sionie] baignant dans le sang palestinien depuis huit mois d'agression génocidaire, sans la moindre intervention arabe, pas même sur le plan diplomatique où l’on aurait pu s’attendre, a minima, au renvoi des ambassadeurs de l’agresseur. Alors que se déroulait ledit sommet, l’entité génocidaire décriée et dénoncée partout par les peuples a encore aujourd'hui toutes les raisons de dormir sur ses deux oreilles et de poursuivre sans entrave son holocauste á Gaza : aucune déclaration de guerre ni mesure musclée ne pouvait être à l'ordre du jour du lamentable symposium.

Il n'y avait vraiment rien à attendre des résultats d'un sommet sans altitude, ni autre attitude que la capitulation coutumière de cette prétendue ligue née fatiguée. Aucune contestation des relations diplomatiques avec l'Amérique et [la Sionie] n’aura perturbé le silence et la carence linguistique de ce sommet dont certains de ses dirigeants osent même qualifier de « stratégiques » leurs relations avec l'agresseur et son fournisseur d'armes tirant á bout portant sur les civils palestiniens. Au cours de ce sommet aplati, personne n'est sorti de l'ordinaire litanie récitée depuis plus de quarante ans souhaitant voir l'Amérique « user de son influence pour arrêter la guerre » – comme s'il ne s'agissait pas de sa guerre à elle, par procuration ! – et pour « œuvrer à la fondation d'un État palestinien », conformément aux résolutions des Nations unies… toujours bloquées par ses soins. Cela s'appelle prêcher dans le désert et ne changera jamais la donne sur l'occupation [sioniste] en Palestine ni sur les génocides à répétitions.

En ce qui concerne la sécurité chère aux pays de la région – noyau des réalisations avec [la Sionie] et l'Amérique – ce sont, jusqu'à preuve du contraire, ceux-là qui sécurisent celles-ci. Les pays frontaliers de [la Sionie] ferment hermétiquement leurs frontières aux volontaires et bénévoles qui désirent combattre aux côtés des groupes palestiniens. N’est-ce pas là la vraie ceinture de sécurité pour l'occupant sioniste ? Tout comme la fourniture á bas prix d’hydrocarbures et les énormes commandes d'armes ne constituent- elles pas une soupape de sécurité pour l'économie américaine, lui garantissant succès et suprématie ?

Du moment que tous les armements arabes ne sont visibles qu'à l'occasion des fêtes nationales – histoire de décorer les cérémonies… – l'arme diplomatique aurait dû être utilisée pour rompre les relations diplomatiques avec l'Amérique et [la Sionie] jusqu'à la libération totale des territoires arabes occupés. Or il est clair que certains ne jouent qu’en faveur de la division et de la soumission, voilà pourquoi aucune mesure d'envergure ne peut être entreprise. Mais cette situation entretenue depuis des décennies n’est plus supportable au vu des souffrances que subit actuellement la Palestine, au vu et au su de tous les peuples du Monde.

Attendre un acte de bienfaisance de la part des deux complices génocidaires consentant à offrir bénévolement Al Aqsa et les territoires occupés sur un plateau d'or est le comble de l'illusion. Tous les accords et pourparlers de paix n'ont en effet abouti qu'à la radicalisation et au durcissement des [Sionistes] dans la négation des Palestiniens et du droit de ceux-ci à l'existence. Le salut des Palestiniens ne réside qu’en les sursauts populaires des volontaires résolus à arracher par la force ce qui a été spolié par la force. Le Hamas l’a parfaitement compris avant de lancer l'offensive du 7 Octobre. Celle-ci a brisé le silence complice des partisans des présumés traités de paix qui vacillent sous la puissance de feu de la résistance palestinienne. C’est déjà un succès. Il y en aura d’autres…

Mohamed Ahmed Cheikh

Ingénieur de pêche