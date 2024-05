Une réponse aux difficultés d’accès des enfants au Préscolaire en province

Ressortissant de M’Bahé (commune de Niabina, département de M’bagne), Cheikh Oumar Dia vit aux États-Unis. Mais il n’a pas oublié d’où il vient. Il a notamment fait construire un jardin d’enfants gratuit, « Rawdatou Thierno Moussa Tabara Sy », au profit des enfants du département de M’Bagne, plus particulièrement ceux de son village natal. Monsieur Dia est plus généralement connu pour sa bonne volonté, ses actions sociales auprès des personnes en situation défavorable et des structures professionnelles dans ledit département. Répondant présent à la moindre occasion, il a également monté à M’Bahé un projet agricole dont les produits maraîchers aident les personnes vulnérables à satisfaire leurs besoins.

Le jardin « Rawdatou Thierno Moussa Tabara Sy » a reçu son récépissé du Ministère de l’Action Sociale, de l’Enfance et de la Famille (MASEF). Outre monsieur Dia, trois autres personnes payés par celui-ci au titre d’accompagnateurs-gérants encadrent plus de soixante-dix enfants qui bénéficient gratuitement de leurs services. Un sacré soulagement pour les parents dont les frais de scolarité se voient ainsi réduits. Les locaux comprennent trois salles de classes et trois latrines, deux séparées par genre et la troisième réservée aux personnes à mobilité réduite. Le tout répondant aux normes standards, à l’intérieur d’un périmètre clôturé pour garantir la sécurité des enfants.

Tous ces efforts visent à faire face aux nombreux problèmes qu’éprouvent malheureusement tant d’enfants dans le département : pauvreté, accès limité à l’éducation, à la protection et à la sécurité.

Convaincu de ce que l’école préparatoire augmente la qualité de l’éducation, monsieur Dia s’efforce d’innover, d’équiper et d’améliorer leur vie, veiller à leur bien-être, leur garantir un avenir meilleur et leur développement personnel. Mais il faut faire plus et l’avisé mécène compte sur l’appui du gouvernement mauritanien, des personnes de bonne volonté, des associations et des ONG qui rallieront sa cause pour soutenir et offrir plus d’espaces adaptés aux enfants. On peut le joindre par email : mbahe10@yahoo.fr ; et au (00222) 44 16 80 72. En attendant, monsieur Dia tient à exprimer sa plus sincère gratitude envers tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à ce projet.