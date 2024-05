44e Congrès de l'AIMF : le Prix Egalité Femmes-Hommes 2024 décerné à  l’AMCS

L’Association des Collectivités locales a décerné le Prix Egalité Femmes-Hommes 2024 à l’Association mauritanienne des communes du Sud (AMCS) présidée par M. Bamba Ould Dramane, maire de la commune de Rosso.

L’Association Mauritanienne des communes du Sud (AMCS) est récompensée ’’ pour les actions engagées dans l’amélioration de l’influence et du pouvoir d’action des femmes dans les activités sociocommunautaires.’’

Lors de la remise du prix à l’issue du 44e Congrès annuel de l'AIMF, tenu du 22 au 24 mai 2024, au Centre Seruka de Lausanne, M. Bamba Dramane a exprimé la satisfaction de son association et magnifié la symbolique que représente ce prix pour l’AMCS. Il a par ailleurs loué les efforts déployés par l’AIMF dans le cadre du partenariat avec l'AMCS. Il a évoqué la place de la femme et le rôle important dans le développement qu’elle joue dans la société mauritanienne en général et à Rosso en particulier.

Afin de récompenser des lauréats dans différents thèmes, l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et la Ville de Genève se sont associées pour lancer la première édition d’un prix international pour la promotion de l’égalité entre femmes et hommes. Ce prix vise à récompenser les collectivités locales, les associations de collectivités locales et les organisations de la société civile qui portent des initiatives innovantes en la matière.

Le Jury international du Prix qui s’est réuni le 24 avril 2024, était composé de l’Organisation Internationale de la Francophonie, de la Ville de Genève, du Secrétariat permanent de l’AIMF, ainsi que de deux précédentes lauréates du Prix AIMF de la Femme Francophone.

Ont pris part à ce congrès quelque 500 maires, représentants et représentantes des capitales et métropoles d'une quarantaine de pays.

Cette rencontre marque le 45e anniversaire de la création de l’AIMF. Plusieurs thèmes ont été abordés durant ce congrès : la force de la coopération de ville à ville pour relever les grands défis mondiaux et agir au plus près des besoins des habitantes et des habitants. Ce congrès a été aussi l’occasion de célébrer les 15 ans du partenariat initié entre Lausanne et Nouakchott (Mauritanie) autour de l’accès à l’eau.

Pour rappel, M.Bamba Dramane a été élu président de l’Association des maires de Mauritanie (AMM), le 27 mars dernier à Nouakchott lors des assises de son huitième congrès.