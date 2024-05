Célébration de la journée de l’Afrique : diplomatie, art et savoir faire culinaire

L’édition 2004 est hautement symbolique pour la Mauritanie, dans un contexte de présidence tournante de l’organisation panafricaine par le chef de l’Etat, Mohamed Cheikh El Ghazouani, dont le message d’espoir, aux gouvernements et peuples d’Afrique, a été introduit par un discours du Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Extérieur, Mohamed Salem ould Merzoug.

Un message à travers lequel le président de la République, président en exercice de l’Union Africaine (UA), a rendu un vibrant hommage aux pères fondateurs de l’unité africaine, décliné les défis actuels auxquels le continent fait face et affirmé la nécessité du renforcement de la coopération et de l’unité africaine.

Bien plus que l’aspect diplomatique, la journée a été marquée par une exposition de l’artisanat et de la cuisine de plusieurs pays africains, à l’occasion desquelles le royaume du Maroc a étalé deux aspects d’un patrimoine séculaire, nourri par une maîtrise à travers la nuit des temps et un souffle qui épouse l’évolution.