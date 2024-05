Le ministre de l'Économie et le gouverneur de la BCM participent au sommet du G7

Le ministre de l'Économie et du Développement durable, M. Abdessalam Ould Mohamed Saleh, et le gouverneur de la banque centrale, M. Mohamed Lemine Ould Dhehby, ont participé, ce vendredi 25 Mai, à la réunion des ministres de l'Économie et des Finances ainsi que des gouverneurs des banques centrales du Groupe des Sept (G7) qui s'est tenue à Stresa, en Italie.

La réunion a été présidée par le ministre italien de l'Économie et des Finances, Giancarlo Giorgetti, accompagné par le gouverneur de la banque centrale italienne.

Lors de cette réunion, plusieurs sujets ont été discutés, notamment la participation mondiale de l'intelligence artificielle et sa contribution aux systèmes et à la gestion rationnelle des économies mondiales.

Les besoins financiers des pays fragiles et les financements et initiatives de développement pour atteindre les objectifs de développement durable dans ces pays ont également été abordés.

En outre, il a été question de renforcer l'Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique, un fonds d'investissement stratégique cogéré par la Banque africaine de développement, visant à transformer les concepts en projets d'infrastructure verte finançable facilement et à grande échelle, et à développer des projets d'infrastructure verte pour générer des retours financiers et avoir un impact sur le développement.

Le dossier des paiements transfrontaliers, un objectif stratégique visant à créer des systèmes mondiaux basés sur la gouvernance et un ensemble d' exigences, règles et normes spécifiques régissant les relations entre les participants et les règles de fonctionnement pertinentes, afin de renforcer les opportunités d'intégration économique et financière mondiale et de soutenir l'investissement mondial entre les partenaires, a également été discuté.

Cette année, le sommet du G7 des ministres de l'Économie et des Finances ainsi que des gouverneurs des banques centrales a vu la participation des entités suivantes :

- l'Union africaine

- l'Union européenne

- la présidente de la Banque centrale européenne

- le président du Groupe de la Banque mondiale

- le président du Groupe de la Banque africaine de développement

- la directrice générale du Fonds monétaire international

- le secrétaire général de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économiques.