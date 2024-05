Pari réussi de Jemil Mansour et ses amis

Mohamed Jemil Mansour, figure historique de la mouvance islamiste, ancien leader de «Tawassoul» et ses amis du Front pour la Citoyenneté et la Justice (FCJ), ont annoncé leur soutien au candidat Mohamed Cheikh El Ghazouani, il y a quelques mois.

Ils ont joint l’acte à la parole, en organisant un meeting populaire marqué par une forte mobilisation, à l’ancienne Maison des Jeunes de Nouakchott, vendredi 25 mai en fin d’après midi.

Un rassemblement organisé sous « le signe et les couleurs de la diversité, avec une forte présence de toutes les composantes nationales d’une Mauritanie plurielle, solidaire et inclusive » grâce à une forte affluence de toutes les communautés nationales.

Le soutien à la candidature de Mohamed Cheikh El Ghazouani à l’élection présidentielle du 29 juin 2024 est motivé, selon eux, « par les réalisations accomplies sous le premier mandat du président de la République : une situation politique apaisée, un bilan économique et surtout social positif, grâce aux multiples actions de Taazour ».