Avis de recrutement de Personnel Paramédical (H/F)

La SNIM cherche à recruter, pour le besoin de ses polycliniques de Zouerate et de Nouadhibou des Infirmiers et techniciens diplômés de santé comme suit :

• Infirmiers Diplômés d’Etat ;

• TSS Anesthésie-réanimation ;

• Infirmiers Médicaux ;

• Sages-femmes ;

• Techniciens de radiologie ;

• Techniciens de laboratoire ;

• Technicien biomédical ;

• Secrétaires médicales.

Conditions de recrutement :

• Être de nationalité mauritanienne ;

• Etre âgés de 35 ans au plus, à la date du 31 décembre 2024 ;

• Avoir une expérience de 3 ans au minimum dans le domaine de la prise en charge des malades ;

Compétences particulières requises :

• Etre apte à travailler sous l’autorité directe du Major du Service de la polyclinique ;

• Etre sérieux, discipliné, disponible et responsable vis-à-vis des malades et de son travail ;

• Avoir un bon sens d’organisation, une communication aisée, de la rigueur dans le travail et un bon esprit d’équipe ;

Les candidats intéressé, dont le profil répond aux critères sus mentionnés, doivent envoyer leurs CV au plus tard le 24 juin 2024, à l’adresse E-mail suivant: Candidatures-SNIM@snim.com

Le Directeur des Ressources Humaines