« Le MPUNCS entend contribuer au renforcement de l’unité nationale et à la cohésion sociale », dixit son coordinateur

Le mouvement patriotique pour l’unité nationale et la cohésion sociale (MPUNCS) et un groupe de démissionnaires d’APP ont organisé un rassemblement politique, le dimanche 19 mai, à l’espace Galaxie de Sebkha. L’objectif de ce meeting était de sceller le rapprochement de ces deux Mouvements.

Dans un discours prononcé à cette occasion, M. Thierno, ancien directeur national de la campagne du feu candidat Kane Hamidou Baba et coordinateur du mouvement, a expliqué pourquoi il a décidé, avec des amis et camarades, de créer le MPUNCS. « La mise en place de ce mouvement est l’aboutissement d’une réflexion approfondie sur la situation politique du pays au lendemain de la présidentielle de 2019 ; au terme de nos concertations, nous sommes parvenus à la conclusion que pour contribuer à la construction du pays, il faut soutenir l’Etat et ses dirigeants », explique M. Thierno. Et d’ajouter: « notre mouvement a salué et soutenu les discours progressistes du président de la République à Ouadane, en 2020 et l’appel de Jeol, en 2023 ». Pour le coordinateur de MPUNCS, la vision du président de la République mérite d’être soutenue et vulgarisée ; nous allons nous y atteler pendant la prochaine présidentielle.