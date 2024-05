﻿Une mission du Projet BEST en Mauritanie 

La Mauritanie accueille une mission de supervision du Projet d’Accès à l’Electricité et à la Technologie de Stockage d’Energie par Batterie (BEST) de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), financé par la Banque Mondiale (BM), du 20 au 24 mai 2024.

Ce projet concerne la Mauritanie, le Niger, le Mali, la Côte d’Ivoire et le Sénégal, pour un financement global de 465 millions de dollars de la Banque (BM), dont 90 millions de Dollars réservés à la Mauritanie couvrant les localités du Trarza, du Brakna, du Gorgol, de l’Assaba et du Guidimakha.

Son objectif global « est d’accroître l’accès des populations à l’électricité et de contribuer à la stabilité et à un meilleur flux de l’énergie dans le Système Ouest-Africain de transport et des Echanges d’Energie (EEEOA).

La mission de supervision, qui séjourne actuellement en Mauritanie, vise « vise à évaluer l’état d’avancement de la mise en œuvre du projet dans chaque pays, et au niveau de la CEDEAO/URC, discuter des difficultés de mise en œuvre, convenir des mesures d’atténuation nécessaires à l’accélération de la mise en œuvre du projet ».

Les questions abordées au cours de la présence de cette mission en Mauritanie, concernent les aspects suivants: « techniques, passation des marchés, sauvegarde environnementale et sociale, gestion financière ».

La mission de supervision du BEST a été officiellement lancée ce mercredi 22 Mai, dans un réceptif hôtelier de Nouakchott, en présence de plusieurs responsables nationaux, parmi lesquels le Directeur Général de la Holding SOMELEC, Tall Ousmane, le Directeur Général de l’électricité au Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines…

Dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie, M.Diabire Bayaornibe, Directeur de l’Energie et des Mines de la CEDEAO, a expliqué que « le Projet BEST constitue la deuxième phase d’une série de projets adossés à un programme régional d’accès à l’électricité, qui est au centre des priorités de l’organisation » et en droite ligne avec les objectifs stratégiques des autorités mauritaniennes dans ce domaine.

Une priorité justifiée par le contexte d’une région «qui affiche seulement 56% de taux d’accès à l’électricité. Ainsi, ce sont 180 millions de personnes, dont la majorité se trouve en milieu rural, qui sont privés d’électricité ».

Pour sa part, le DG de la SOMELEC, Tall Ousmane, a rappelé les priorités des autorités mauritaniennes dans le domaine de l’énergie et exprimé les attentes pour une mission avec des résultats positifs « permettant d’avancer dans le processus de mise en œuvre du projet BEST, sur lequel nous fondons de grands espoirs dans le cadre de nos efforts en vue de la généralisation de l’accès à l’électricité dans le pays ».