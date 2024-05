Les anciens militaires et retraités des forces armées et de sécurité soutiennent  le candidat Ghazouani 

Le collectif des Associations des anciens militaires et retraités des forces armées et de sécurité a exprimé, lors d’un gigantesque rassemblement, tenu mardi après-midi (21 mai), à l’Ancienne maison des jeunes de Nouakchott, son soutien inconditionnel à la candidature du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, et ‘’à son élection pour un deuxième mandat, en vue de la continuité et de l'achèvement des réalisations significatives obtenues, lors de son premier mandat’’. Et ce, ‘’ malgré les circonstances difficiles que le monde a connues notamment la pandémie du Covid19 et la guerre en Ukraine’’.

« Permettez-moi de vous préciser que je parle au nom de tous les retraités des forces armées et des forces de sécurité qui m'ont nommé », dira le Pr médecin Colonel(er ) Barro Souleymane qui a, au nom du collectif, demandé aux retraités des forces armées (armée, gendarmerie) et forces de sécurité (gardes, police) de prendre l'initiative de s'inscrire sur la liste électorale, au niveau de la capitale, Nouakchott, et à l'intérieur du pays, afin d'obtenir un grand nombre d'électeurs lors de la prochaines élection présidentielle, en soutien à la candidature de Ould Ghazouani. Le Pr médecin colonel (er) Barro Souleymane a appelé à la mobilisation des membres du collectif pour permettre l’élection dés le premier tour M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani ’’afin qu'il puisse poursuivre ses acquis et mener à bien son projet politique visant à renforcer l'unité nationale et à développer cette nation à laquelle nous sommes liés’’. Le Pr médecin colonel (er ) Barro Souleymane a justifié le choix porté sur le candidat M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani pour ‘’ses hautes valeurs morales et professionnelles et son dévouement au travail qui font de lui le candidat idéal pour diriger le pays, car sa première mission en est la meilleure preuve.‘

Le Pr médecin Colonel(er) Barro Souleymane a adressé ses sincères remerciements et gratitude à la Première Dame, Dr Mariam Mint Mohamed Fadel Dah, pour les « gestes généreux qu'elle n'a jamais cessé d’offrir aux retraités des forces de défense et de sécurité et aux différentes franges de la société ».

Profitant également de l’ occasion, il a adressé également ses remerciements au Ministre de la Défense Nationale, au Ministre des Affaires Sociales, de l'Enfance et de la Famille, au Commissaire à la Sécurité Alimentaire et au Délégué Général à la Solidarité.

Il a enfin exprimé sa gratitude au commandant de l'état-major général des forces armées, au directeur général de la Sûreté nationale, au chef d'état-major de la Gendarmerie Nationale et au Chef d'État-Major de la Garde Nationale pour leur adhésion au haut esprit militaire et pour le soin extrême qu'ils apportent aux retraités des Forces de Défense.

De nombreux orateurs se sont relayés exprimant leur soutien candidat M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani.