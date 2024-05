Un mauritanien soutient brillamment une thèse de doctorat sur la dynamique des fluides

Cheikhna Talebmoustaph ingénieur de formation a soutenu sa thèse de doctorat ce mardi 21 mai 2024 à l’Institut National Polytechnique de Toulouse (INPT). Il a obtenu son doctorat en dynamique des fluides appliquée à l’amélioration du rendement des installations solaires. Il a reçu les félicitations du jury durant cette soutenance. Sa thèse CIFRE, financée par TotalEnergies et l’Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ANRT) France, a pour but de prédire le taux de salissure afin d’obtenir la meilleure stratégie d’opération et de maintenance sur une installation solaire. Cette problématique est omniprésente dans les pays où la concentration de particules dans l’air est importante comme la Mauritanie, les pays d’Afrique du nord et du Moyen Orient en général. La présence de particules de sable sur les installations solaires pose un réel problème sur l’électricité produite. Le modèle proposé par Cheikhna permet de connaître la perte énergétique liée aux salissures sur un site donné et permet de proposer des solutions.

Durant ses trois années de travaux, Cheikhna a participé à de nombreux congrès scientifiques de grandes audiences en tant que présentateur et premier auteur dans plusieurs pays, dont notamment le Japon.

Cette thèse revêt une importance particulière dans le contexte des nombreux projets et efforts de développement des énergies renouvelables dans le monde.

Cheikhna est diplômé de l’École Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), de l’École Polytechnique ainsi que l’Université PSL