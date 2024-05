Discussions entre la Mauritanie et BP autour du projet gazier GTA

Ce matin, le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie Nani Ould Chrougha, a rencontré Dave Campbell, président de la région Mauritanie et Sénégal chez BP, afin de discuter du renforcement de la coopération dans le développement et l’exploitation du champ gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Lors de cette réunion, le ministre Ould Chrougha a souligné l’importance majeure que la Mauritanie accorde à l’achèvement et au démarrage de ce projet stratégique. Il a mis en avant que les prochaines étapes sont cruciales, avec le début imminent de la phase d’exploitation expérimentale du gaz. Les perspectives de la deuxième phase du projet ont également été abordées, selon un communiqué publié par le ministère. Le communiqué a précisé que cette réunion intervient à un moment où la plateforme flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO) s’est installée à son emplacement final à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, signifiant que les infrastructures essentielles du projet sont désormais prêtes. À l’issue de la réunion, Dave Campbell a déclaré que sa visite en Mauritanie intervient à un moment crucial pour le projet Grand Tortue Ahmeyim. Il a souligné que BP attache une grande importance à sa relation avec la Mauritanie et que la continuité de cette relation étroite avec le gouvernement mauritanien permettra à l’entreprise de construire des partenariats fructueux pour de nombreuses années à venir. Pour rappel, cette rencontre survient après la fin du partenariat entre la Mauritanie et BP dans l’exploitation du champ de BirAllah situé dans le bassin côtier mauritanien.

