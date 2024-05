Des ex-APP et MPR atterrissent à INSAF

Un groupe d’anciens militants du parti APP, dirigé par Samba Aly Sow vient de rejoindre le parti INSAF pour soutenir le candidat Mohamed Cheikh Ghazwani.

La cérémonie de ralliement s’est déroulée le dimanche 19 mai dans les locaux de Galaxy situé non loin de l’arène de l’amitié et de l’arrêt des bus. Le groupe a mobilisé l’ensemble de ses membres et sympathisants, venus de Sebkha, Arafat, Elmina, Riyad, Dar-Naim…

Devant M. Bâ Ousmane, secrétaire exécutif du parti INSAF, des responsables de la section, de la sous-section, des femmes de Sebkha, le dirigeant du Mouvement a expliqué le choix de groupe par « le souci de contribuer à la réélection du président Ghazwani afin de préserver la paix et la stabilité que connait le pays depuis son élection en 2019 ». Samba Aly a ensuite expliqué que son groupe n’est pas venu pour « disputer des postes ou des subsides mais pour faire avancer la Mauritanie ». « Nous avez devant vous des hommes et des femmes qui se sont battus, durant plus de trente ans pour défendre leurs idées, ils ne reculent pas devant l’adversité et ne cèdent pas devant des tentations, ils prouveront leur engagement et de leur expérience, lors de la campagne prochaine », a tenu à souligner M. Sow.

Signalons que le ralliement de ce groupe s’est fait en même temps que celui d’autres cadres, venus, ceux-là du MPR, avec à leur tête, M. Baro Thierno.

Répondant aux nouveaux venus, les responsables du parti INSAF se sont réjouis de l’ « adhésion aux idéaux et programme du président Mohamed Cheikh Ghawani. « Vous êtes les bienvenus chez vous, vous trouverez votre place au sein des frères et camarades », ont-ils répété.