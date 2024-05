Mobilisation au meeting de soutien à Ghazouanik de Rabya Chérif Aidara

Le complexe Galaxy de Sebkha a été littéralement pris d’assaut par une immense foule, venue assister au premier meeting organisé par l’Initiative de la députée « El INSAF » Rabya Chérif Aidara, épouse du général à la retraite, Adama Dia, en vue de soutenir la candidature de Mohamed Cheikh El Ghazouani, à l’élection présidentielle du 29 juin 2024. Cela s’est passé ce vendredi 17 mai.

Un show politique de précampagne électorale, très animé sur le plan musical, avec la présence de l’inusable Sidi Balel Thiam et des griottes de la vallée du fleuve.

Plusieurs personnalités parmi lesquelles le Ministre Thierno Al Houssein Moctar Lam, le député de Nouakchott, Baba ould Khattri, le maire de la commune, Bâ Ismaël, de nombreux hauts cadres et des dirigeants d’associations de jeunes, transfuges de l’opposition, ayant décidé de déposer leurs baluchons chez Mme Dia, pour soutenir le deuxième mandat de Ghazouani, ont participé à cette manifestation.

Sûrs de leurs forces, tous les orateurs ont annoncé « l’éradication » de l’opposition dans ce qui fut son fief, sous tous les régimes, et une victoire de Ghazouani dans la commune, annonciatrice d’un triomphe au soir du 29 juin 2024, c'est-à-dire dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Pour atteindre cet objectif, tous les orateurs ont demandé à la population de s’inscrire massivement sur les listes électorales.