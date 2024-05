Lancement du projet de Bio-surveillance de l’état de l’Environnement du Parc National du Banc d’Arguin et de Chami : la Phytoremédiation

Le Parc National du Banc d’Arguin a organisé à Chami ce vendredi 17 mai 2024, avec l’appui du Partenariat Régional pour la Conservation de la Zone Côtière et Marine de l’Afrique de l’Ouest (PRCM), un atelier relatif au lancement du Projet de bio-surveillance de l’état de l’environnement du Parc National du Banc d’Arguin et de Chami. L’objectif de cet atelier est de développer une solution basée sur la nature afin de relever les défis causés par l'extraction de l'or à Chami et de gérer de façon durable les risques naturels induits sur les écosystèmes du PNBA, la sécurité alimentaire, la santé et l'approvisionnement en eau potable au profit des populations locales.

Ont pris part à cet important atelier, l’ensemble des départements concernés tels que les départements en charge des mines et de l’environnement, les institutions de recherche (ISSM, ONISPA, IMROP), les sociétés minières (TASIAST, MAADEN), les partenaires techniques (GIZ, BACOMAB) et la Société civile (ONG Biodivercités).

• L’organisation de cet atelier répond à une forte demande sociétale et s’aligne parfaitement aux instructions fermes de Son Excellence le Président de la République Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, (Axe III de Taahoudaty : Environnement et développement économique, Promotion de l’emploi, soutien aux petites entreprises et développement des secteurs économiques). C’est dans ce sens que l’ensemble des départements concernés veillent de façon permanente à la mise en œuvre de l’ensemble des alternatives pour préserver la santé des populations locales et l’intégrité des écosystèmes et des ressources naturelles de la zone ciblée.