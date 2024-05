Le candidat de l’AJD/MR à la présidentielle décline les grands axes de son programme

Le candidat à la présidentielle Bâ Mamadou Bocar (BMB) a tenu, ce vendredi 17 mai, un point de presse au siège de son parti, l’Alliance pour la Démocratie et la Justice/Mouvement pour la réforme (AJD/MR) , situé à la cité plage.

Entouré des responsables de son parti et de quelques journalistes, le candidat à la présidentielle a listé les principaux axes de son programme électoral. Le premier porte sur l’unité nationale, le vivre ensemble, « miné par le passif humanitaire » qui est un « euphémisme » pour cet ancien des FLAM, il s’agit d’un « génocide » auquel il faut trouver une solution consensuelle et définitive afin de permettre à tous les mauritaniens de « vivre ensemble, dans le respect de leur différence », d’œuvrer pour que « pareilles exactions ne se reproduisent plus dans le pays ».

Le second axe est lié au premier dans la mesure où il traite de la question culturelle. Pour le candidat de l’AJD, la Mauritanie est un pays multiculturel, mais, hélas déplore-t-il, « une seule langue, l’arabe, y est une langue officielle, une langue d’enseignement et une langue de travail, sa suprématie est totale sur les langues Pulaar, Soninké et Wolof », ce qui constitue, pour lui, « une grave injustice, cela doit cesser ; ces langues doivent être officialisées et enseignées au même titre que la langue arabe. »

Le troisième axe embrasse l’épineuse question de la gouvernance. Le candidat BMB déplore que ceux qui dirigent le pays « profitent de leur position pour s’enrichir et enrichir leur progéniture et leurs proches », ce qui, à ses yeux, « pose de graves préjudices pour le reste du pays ». « Notre pays dispose d’énormes ressources mais leur exploitation et les profits engendrés ne profitent qu’à une mince poignée de privilégiés », tonne le candidat de l’AJD/MR.

Le quatrième axe concerne la souveraineté économique. En effet, pour le candidat Bâ, « la Mauritanie ne peut pas continuer à dépendre de l’étranger pour ses besoins vitaux comme le riz, le blé et les légumes ». Elle doit, embraye-t-il, faire de sorte qu’on en finisse avec cette dépendance préjudiciable à son économie et à ses citoyens. « Le pays dispose de la terre et des bras et l’Etat doit fournir, « avec équité et justice », les moyens aux paysans pour leur permettre de conduire le pays vers l’autosuffisance alimentaire, donc vers « la souveraineté économique ». Le candidat de l’AJD promet, une fois élu, de mettre l’accent sur « la transformation des produits locaux, les retombées des ressources minières peuvent nous le permettre. »

Le candidat de l’AJD indique qu’il s’agit là d’une ébauche de son programme ; il promet d’y revenir très prochainement devant la presse et les cadres du parti.

BMB a enfin remercié les partis qui ont bien voulu rejoindre la coalition « Mamadou Bocar Bâ, Président 24 ». Il s’agit de la CVE, du PLEJ. Ce point de presse intervient au lendemain du dépôt de candidature du candidat de l’AJD.