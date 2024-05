Star Oil Group tient, du 17 au 18 mai, son séminaire annuel à Nouakchott. Cet événement majeur a été marqué par la participation des managers des filiales dans les huit pays africains où le groupe a investi. Ce séminaire est organisé pour la première fois en Mauritanie.

Différentes thématiques ayant trait à l’environnement régional et à la transition énergétique seront abordées par les cadres de Star Oil Group venant des sept pays africains. Des intervenants extérieurs notamment Ahmedou Ould Abdallah, spécialiste des questions de sécurité et de gouvernance en Afrique, Bacar Waly N’Diaye, avocat international de renom et Taleb Abdival, ancien ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines exposeront dans les différents ateliers.

Dans son discours d’ouverture, M.Tidiani Ben AlHoussein, PDG de Star Oil Group a tenu à rappeler que ‘’Star Oil a son histoire, une belle histoire’’ énumérant les phases d’acquisition de la majorité des actions de BP Mauritanie, le partenariat avec BP et ELF avant la création et la dénomination de la marque STAR Oil en 2002. ‘’A partir de cette date, nous avons pensé et engagé notre expansion par des acquisitions en Mauritanie et hors de nos frontières. Pour atteindre une dimension régionale, pour compter dans les entreprises du secteur pétrolier en Afrique. Cela n’était pas sans risques(…) Nous avons choisi d’investir en Afrique. Parce que l’Afrique est l’environnement que nous connaissons. Et nous croyons en l’Afrique et surtout au besoin et la nécessité de l’intégration africaine’’, a-t-il affirmé.

« Après l’acquisition de Total en Mauritanie en 1994, puis Mobil Mauritanie en 2003, Exxon Mobil au Mali en 2004, nous nous sommes implantés en Guinée en 2011, au Sénégal en 2014, en Gambie en 2019. Et nous avons acquis Powex Energies en Côte d’Ivoire en 2020, Total au Niger en 2022 et au Tchad en 2023. Nous avons créé des entités agréées au Burkina Faso et en Sierra Leone’’, a indiqué M.Tidiani Ben AlHoussein . ‘’Notre Groupe s’est, à chaque fois, enrichi des hommes, de l’expérience, du savoir-faire et des procédures et bonnes pratiques des sociétés acquises. Notre vision est claire : Star Oil Groupe affirme son ambition d’être un acteur majeur de la distribution pétrolière en Afrique. Et nous nous sommes donnés comme mission de mieux servir nos clients en assurant la sécurité de l’approvisionnement pétrolier de nos pays’’, a assuré le PDG de Star Oil groupe.

Selon M.Tidiani Ben AlHoussein, ‘’Star Oil Groupe est la seule entreprise de distribution pétrolière à capitaux africains à avoir cette dimension géographique en Afrique. Et nous ne renoncerons pas à d’autres ambitions territoriales. Nous nous considérons comme une entreprise en développement. Une entreprise qui a de l’ambition et de l’avenir. Une entreprise qui veut devenir plus prospère. Considérons cette ambition, comme une petite flamme sous un boisseau. Pour peu qu’on l’entretienne et qu’elle continue à brûler, elle aura tôt ou tard l’envergure que nous projetons’’.

M.Tidiani Ben AlHoussein a réitéré l’engagement de son entreprise de contribuer au bon développement de nos pays, par le bon respect des lois et réglementations, des droits de l’Homme et du citoyen par la mise en œuvre de bonnes pratiques commerciales, par la protection de l’environnement, et par l’élaboration et l’exécution de programmes sociaux au titre de notre Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE). ‘’Et nous nous considérons, surtout, comme le porte-drapeau de la Mauritanie en Afrique et comme son principal ambassadeur économique dans les pays de nos implantations. Et ce rôle prend encore plus d’importance cette année 2024, au cours de laquelle le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, assure la présidence de l’Union Africaine. Mais nous véhiculons surtout l’image d’un secteur privé mauritanien dynamique et performant’’. A l’attention de ses convives, le PDG du groupe Star Oil a partagé ´ son enthousiasme, ses convictions et sa foi sur ce que notre pays, la Mauritanie, construit actuellement’’.