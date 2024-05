COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Atelier régional de Capitalisation: Projet Fonds Genre Sahel (2021 – 2024) Partenariat EDIFIS

Nouakchott, Mauritanie, 17 mai 2024 - Le projet Fonds Genre Sahel (FGS) contribue à l’égalité femmes-hommes à travers l’appui aux organisations locales de la société civile (OSC) en Afrique de l’Ouest francophone, dans le cadre du Partenariat EDIFIS[1], initiative régionale de l’Agence française de développement (AFD) mise en œuvre par Expertise France.

D’un budget de 5,5 millions d’euros, la logique d’intervention du FGS s’ancre dans un processus d’accompagnement et d’apprentissage des OSC locales afin de les outiller davantage sur le plan organisationnel, technique et financier pour formuler, conduire, suivre, évaluer et capitaliser des initiatives visant la réduction des inégalités femmes-hommes dans leurs communautés.

Le Fonds Genre Sahel (FGS) soutien à ce jour treize initiatives portées par vingt et une organisations locales de la société civile, engagées sur cinq thématiques, à savoir :

(1) la prévention et la prise en charge des violences de genre ;

(2) le soutien à la participation égalitaire des femmes et des jeunes dans les espaces de médiation, de gestion de crise et de gouvernance ;

(3) l’accompagnement économique des femmes, en particulier des jeunes déscolarisées ;

(4) l’éducation à la santé de la reproduction et à l'égalité ;

(5) l’accès et le maintien des jeunes filles à l’école avec un focus particulier sur les causes d’abandon et d’absentéisme liées au genre.

En Mauritanie cinq organisations de la société civile sont soutenues par le FGS à travers leurs initiatives :

* Comité de Solidarité avec les Victimes des Violations des Droits Humains (CSVVDH) et Association Terre Espoir pour le développement (ATED) avec son initiative « Sawt El marraa erriviya - la voix des femmes rurales » dans 6 communes : Boghé, Dar El Avia, Ould Birom, Dar El Barka, Bababé et El Verea ;

* Banlieues Du Monde Mauritanie (BDM M) et Association Mauritanienne des Communes du Sud (AMCS) avec son initiative « d’amélioration des niveaux d’influence et de pouvoir des femmes du Brakna Ouest, dans la mise en œuvre des activités sociocommunautaires et de Gestion des services communaux » dans les communes de Boghé, Dar El Avia, Ould Birom et Dar El Barka ;

* SOS Pairs Educateurs (SOS PE) avec son initiative « Centre d’Appui à l’Education et à l’insertion des Jeunes Filles (CAP EDUC -INSERT FILLES) », Nouakchott Sud, Commune d’El Mina.

Pour cette dernière année de mise en œuvre du projet, un atelier de capitalisation et de partage d’expériences avec ses partenaires s’est déroulé du 14 au 16 mai 2024. Au total, ce sont trente-quatre participant.e.s qui ont pris part aux travaux de cet événement marquant de la vie du projet avec pour objectif de retracer et documenter l’histoire du fonds avec les succès et les défis sur :

- le renforcement des capacités ;

- l’intégration de la perspective genre dans les initiatives projet ;

- les partenariats et le réseautage en construction pour partager les bonnes pratiques et les leçons apprises, tirer les enseignements et réfléchir aux axes d’amélioration pour assurer la continuité et l'amélioration du partenariat.

Enfin, cet exercice de capitalisation, s’est achevé par une journée évènementielle, le 17 mai 2024 au Nouakchott Hôtel, sous le patronage du ministère de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille (MASEF), représenté par le Secrétaire Général du ministère ; en présence de Monsieur Bernard RUBI, Conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France en Mauritanie, de Madame Claire GALANTE, Directrice adjointe de l’agence de l’AFD de Mauritanie, de la Direction régionale Grand Sahel de l’AFD et d’Expertise France. Les points focaux capitalisation et responsables des OSC accompagnées dans le cadre du projet, les partenaires institutionnels, les autorités nationales et régionales impliquées dans les initiatives du Fonds Genre Sahel, les partenaires techniques et financiers engagés dans les questions de l’égalité femmes-hommes en Mauritanie, ainsi que les représentants d'ONG et d'autres associations engagées sur les mêmes thématiques ont aussi participé à cette journée.

Ce moment clé a été l’occasion d’entendre et de voir les résultats de la capitalisation de la première phase du projet, des leçons apprises de l’appui à l’accompagnement aux initiatives, de partage des bonnes pratiques, de recueillir des recommandations et des suggestions pour la formulation de la phase 2 du FGS, actuellement en cours de réflexion. Cette journée a aussi permis d’échanger avec les partenaires institutionnels et autres acteurs nationaux invités et engagés sur les problématiques des droits des femmes et de justice sociale en Mauritanie, et plus largement dans la sous-région en Afrique de l’Ouest.

Enfin, des engagements communs entre les OSC mauritaniennes et le ministère de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille (MASEF) ont été pris afin de renforcer la communication entre les parties et d’assurer au niveau de chacun son rôle et ses responsabilités pour un meilleur suivi des progrès genre au niveau national et régional.

Contact presse : melanie.moyer@expertisefrance.fr

À propos d’Expertise France : Agence publique, Expertise France est l’acteur interministériel de la coopération technique internationale, filiale du groupe Agence française de développement (groupe AFD). Deuxième agence par sa taille en Europe, elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents. Gouvernance, sécurité, climat, santé, éducation... Elle intervient sur des domaines clés du développement et contribue aux côtés de ses partenaires à la concrétisation des objectifs de développement durable (ODD). Pour un monde en commun.

En savoir plus : www.expertisefrance.fr