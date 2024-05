Dépôt du dossier de candidature d’Aziz dans une ambiance de carnaval

Mohamed ould Abdel Abdel Aziz, ancien président de la République (2009/2019), a déposé son dossier de candidature à l’élection présidentielle du 29 juin 2024, auprès du Conseil Constitutionnel, mardi soir, juste avant l’expiration du délai prescrit par la loi, dans une ambiance de carnaval.

Jugé et condamné à 5 ans de prison ferme en première instance, pour diverses infractions liées à sa décennie de gouvernance et détenu, il a bénéficié de l’autorisation de la juridiction compétente pour connaitre de son dossier en appel, pour effectuer le déplacement dans les locaux de la haute juridiction.

Mis au parfum de l’affaire, ses partisans fortement mobilisés pour donner à l’événement les allures d’une fête, ont envahi les locaux, les alentours et les rues adjacentes au conseil constitutionnel pour célébrer un événement inédit à plusieurs titres.

Au delà de cette étape, il reste maintenant la bataille de la validation face à l’article 28 de la constitution.