SOS Esclaves : Session de formation à Atar

L'organisation de SOS Esclaves à lancé ce mercredi 15 mai 2024 à Atar les travaux d'une session de formation qualifiante au profit de 30 femmes militantes de l'organisation venant des bureaux d'Atar, de Zouerate et d'Aoujeft. Ces femmes profiteront pendant cinq jours (du 15 au 20 mai 2024) sous la supervision de deux consultants/formateurs d'une formation dans les filières du maquillage et de la teinture . À l'ouverture des travaux de l'atelier, les membres du bureau exécutif de SOS Esclaves et ceux de sa coordination ont rappelé que cette formation s'inscrit dans les activités du projet D31 financé par le département d'état américain ( DRL) intitulé : "Cultiver des voies vers la liberté, développer un mouvement pour les droits des survivants de l'esclavage ". Les responsables de l'organisation ont exhorté la trentaine de participantes à accorder tout l'intérêt nécessaire à cette formation qui va contribuer à leur autonomisation. Certaines de ces femmes ont pris la parole pour remercier SOS Esclaves pour cette opportunité qu'elle leur offre d'acquérir de nouvelles compétences professionnelles qui pourraient les aider à une meilleure intégration socio-économique. Cette session est la deuxième édition d'une série de formations prévues dans le cadre de ce projet. En marge de cela, SOS Esclaves organisera le 16 mai 2024 à la maison des jeunes d'Atar un forum communautaire au cours duquel des exposés relatifs à l'historique et à la vision de SOS Esclaves, à sa stratégie de communication et du plaidoyer, à l'assistance judiciaire qu'elle offre aux victimes, au rôle des femmes et des jeunes au sein de l'organisation et à l'importance de l'accès à l'état-civil pour les survivants seront présentés.