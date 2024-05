Passions d’un engagement (17): Aujourd’hui l’histoire nous donne raison/Par Ahmed Salem Ould El Mokhtar (Cheddad)

« … Après une promenade solitaire…. j’ai tenu une réunion d’urgence avec le patron du parti Mohameden Ould Ichidou. Réunion au cours de laquelle nous avons résolu ensemble le problème crucial de la composition de la liste des signataires de la lettre de soutien à l’orientation jugée progressiste du régime de Ould Daddah. La destination de cette lettre nous avait posé un autre sérieux problème. Fallait-il adresser la lettre au gouvernement ou à la direction du parti PPM ? C’était bien moi qui avait proposé à Ichidou, un terme, qui va faire date: « Direction Nationale ». Terme qui sera absent de la lettre en question mais qui sera largement repris dans une pluie de lettres de soutien adressées à « la Direction nationale » qui va immédiatement suivre. Noter aussi l’absence du nom de Ichidou de la lettre signée pourtant par l’ensemble de sa génération des personnalités du mouvement, du moment qu’il symbolisait le parti PKM dont les structures sont maintenues intactes dans la clandestinité. Auparavant j’avais harcelé Ichidou pour que le parti tranche dans un sens ou dans un autre. La direction du PKM devrait se réunir d’urgence et décider de l’orientation à suivre. Après cette réunion, la décision de soutien déclaré à l’orientation du régime fut arrêtée, une décision particulièrement difficile à digérer par des farouches opposants à cette orientation. Ils crièrent au scandale. La décision fut irréversible.

*Témoignage éloquent d’une maturité politique patriotique inégalée*

Nouakchott le 12 Août 1975

Monsieur le Secrétaire Général du Parti du Peuple Mauritanien Me Mokhtar Ould Daddah

Monsieur le Secrétaire Général,

Depuis quelques années, le Parti du Peuple Mauritanien s’est progressivement engagé, sous votre direction, dans une orientation de plus en plus anti-impérialiste et progressiste, la révision des accords avec la France, la création d’une monnaie nationale, la nationalisation de la MIFERMA, la volonté de s’engager plus en avant dans la lutte contre la féodalité et les forces obscurantistes réactionnaires, la place de choix qu’occupe notre pays dans le mouvement anti-impérialiste des pays du tiers-monde, sont autant de mesure et de faits qui concrétisent cette orientation. A nos yeux, ces mesures méritent des éloges, car elles affaiblissent l’emprise de l’impérialisme sur notre pays, consolident la souveraineté nationale, créent des conditions plus favorables au progrès social.

Fidèles à l’esprit patriotique de notre peuple, qui a toujours nourri une haine implacable envers l’impérialisme et le féodalisme, conscients du rôle que doivent jouer tous les patriotes et démocrates Mauritaniens, dans la lutte contre ces deux ennemis de notre peuple, nous n’avons cessé d’accorder un intérêt de plus en plus marqué à cette orientation du parti du Peuple Mauritanien au fur et à mesure qu’elle se précisait. Aujourd’hui nous la soutenons d’autant plus fermement que votre rapport moral affirme courageusement la volonté de les maintenir et de pousser plus en avant encore la lutte contre l’impérialisme et ses valets irréductibles.

Décidés désormais à militer fermement à vos côtés pour contribuer et consolider et à radicaliser cette orientation, nous saisissons cette occasion, à la veille de cet important quatrième congrès du parti, pour faire les suggestions suivantes :

1°) Au plan économique et social :

Pour affaiblir nos ennemis extérieurs et intérieurs, nous croyons nécessaire de tout faire pour récupérer rapidement toutes nos richesses nationales sous contrôle étranger ; de créer et développer une complémentarité rationnelle entre notre agriculture et notre industrie qui doit principalement être orientée vers la satisfaction des besoins de notre marché national ; de protéger le capital privé national, l’encourager et l’aider à se réorganiser pour jouer le rôle qui doit être le sein au service de la nation ; promulguer une réforme agraire fondée sur la protection effective des intérêts de nos cultivateurs et éleveurs et visant à améliorer rapidement leurs conditions de production et de vie ; de prendre les mesures rationnelles indispensables pour l’amélioration durable des conditions de vie de nos masses urbaines.

Toutes ces mesures doivent converger vers le même objectif : celui de l’édification d’une économie nationale indépendante en comptant principalement sur nos propres efforts, et secondairement sur l’aide de pays, en particulier ceux du tiers-Monde.

2°) Au plan culturel :

Nous croyons de la plus haute importance de poursuivre résolument l’œuvre d’indépendance et de rénovation culturelle entreprise en mettant notre culture de plus en plus à la portée et au service de notre peuple :

- en ouvrant largement cette culture à la science et à la technique ;

- en luttant toujours plus fermement contre les déformations bassement intéressées de notre religion et en opposant l’Islam authentique à l’obscurantisme exploiteur auquel certains rétrogrades continuent s’accrocher ;

- en développant l’enseignement de la langue arabe, et par le moyen d’un institut national des langues, dont la mise sur pied nous semble urgente, transcrire les langues Poular, Soninké, et Ouolof en vue de leur enseignement.

3°) Au plan politique

Il convient, croyons-nous, de faire face sérieusement à ces forces du mal que sont l’impérialisme et ses valets qui ne peuvent manquer de s’activer et qui, effectivement, multiplient les intrigues et accélèrent leurs préparatifs en vue de ramener le pays en arrière.

Pour cela, il nous semble plus que jamais nécessaire de tout faire pour unir étroitement toutes les forces patriotiques pour souder en un bloc solide toutes les couches et composantes de notre Peuple, pour libérer l’initiative de nos masses, en les mobilisant de manière permanente et sans réserve afin qu’elles puissent participer consciemment à l’exercice réel du pouvoir comme le recommande votre rapport moral.

C’est la seule garantie d’une lutte conséquente pour libérer notre pays du double joug de l’impérialisme et de la féodalité.

Monsieur le Secrétaire Général, vos prises de position en appels successifs, joints aux mesures progressistes signalées plus haut, nous ont décidé à vouloir militer au sein du Parti du peuple Mauritanien, en union étroite avec tous les hommes patriotes et progressistes qui en sont membres, et comme eux militer sans restriction avec toute la foi et l’amour du peuple et de la patrie qui nous animent, mais aussi dans la discipline et le respect des principes du centralisme démocratique qui régissent le Parti du Peuple Mauritanien.

Monsieur le Secrétaire Général, l’important tournant marqué par votre rapport moral, la radicalisation des options du parti du peuple Mauritanien qui ressort de la nouvelle charte proposée par vous, sont des faits très encourageants qui ouvrent la voie à des nouveaux succès dans la lutte contre l’impérialisme et les forces réactionnaires à son service.

En conséquence, nous affirmons notre volonté d’adhérer au Partie du peuple Mauritanien révolutionnaire tracé par sa nouvelle charte, les acquis positifs de la lutte de notre peuple contre l’impérialisme et la féodalité, et de poursuivre en son sein le combat contre ces deux ennemis.

Nous croyons de notre devoir d’appeler tous nos compatriotes honnêtes qui n’ont pas encore rejoint les rangs du parti du peuple Mauritanien, pour qu’ils y viennent en masse, en vue de :

- contribuer à préserver et consolider l’orientation anti-impérialiste et progressiste du Parti du peuple Mauritanien et en faire un instrument efficace de lutte contre les intrigues et les agissements rétrogrades de certains féodaux, bureaucrates corrompus et spéculateurs, qui cherchent à tirer l’histoire en arrière ;

- participer à l’application effective des mesures progressistes annoncées par le rapport moral ; lutte pour la suppression du travail servile et contre l’oppression de la femme ; renforcement de la libre expression et de la démocratie à l’intérieur du parti ; une plus grande attention à la mobilisation des masses rurales, des ouvriers et autres masses déshéritées à l’amélioration de leurs conditions de vie ;

- lutter contre la corruption, le détournement et le gaspillage, contre l’esprit mercenaire, la course aux avantages matériels et aux vains honneurs, tout en participant aux nécessaires campagnes visant à transformer les vieilles mentalités héritées de l’administration coloniale et de certaines mauvaises traditions féodales ; encourager et stimuler le militantisme conscient et dévoué, l’abnégation de l’esprit de lutter avec patience pour défendre partout et en toute circonstance les intérêts du peuple et de la nation.

Vive le tournant révolutionnaire marqué par le rapport moral présenté au IVème congrès du PPM.

En avant dans une lutte toujours plus résolue contre l’impérialisme et la féodalité !

Signataires



Ahmedou Ould Abdel Kader

Ahmed Ould Khoubah

Bâ Abdoul

Bâ Mahmoud

Daffa Bakary

Fadel Ould Dah

Kane Bouna

Mariem Mînt Lehweij

Marie Traoré

Maloukif Ould Hassen

Mohamed Abdellahi Ould Zeine

Mohamed Lemine Ould Heyine

Mohamedhen Ould Baggah

Mohamed Naji Ould Mohamed Ahmed

Mouvid Ould Hassen

Moustapha Ould Bedreddine

Moustapha Ould Abeidrrahmane

Salka Mint Sneid

Docteur Moustapha Sidatt

Sy Mamadou

Traoré Ladji

à notre époque, dans notre expression, les mots( aussi bien en poésie qu’en prose) étaient chargés d’une charge électrique militante et mobilisatrice inégalée.

(À suivre)