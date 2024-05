Les citoyens mauritaniens de Philadelphia réclament l'ouverture d'un bureau de vote

Contacté par le Calame, le représentant de la CENI, Bâ Amadou Bocar, a indiqué que « les opérations de recensement administratif à vocation électorale (RAVEL) se déroulent dans de très bonnes conditions, ; les citoyens mauritaniens de Washington DC se déplacent pour se faire recenser dans la sérénité ». M. Ba qui assurait les opérations à Washington s’est rendu, ce 13 mai à Philadelphia pour rencontrer l’importante communauté mauritanienne vivant dans cette agglomération. Sur place, il a échangé avec les citoyens qui continuent à réclamer, depuis les dernières locales, l’ouverture d’un bureau de vote parce qu’affirment Mamadou Kane et Abderrahmane Diop, citoyens mauritaniens vivant dans cette ville, « beaucoup de mauritaniens vivants ici sont confrontés à un problème de transport car ils doivent se rendre à Washington ou à New York pour s’acquitter de de leur devoir civique, ce faisant, ils abandonnent leur travail durant un à deux jours ». L’ouverture d’un bureau de vote à Philadelphia, soulignent-ils, « évitera aux citoyens des tracasseries et facilitera les opérations de vote mais aussi augmenterait le nombre d’électeurs, car ceux qui ne peuvent pas se déplacer ailleurs pourraient voter à proximité. »

Le représentant de la CENI a pris bonne note et promis d’en parler à la direction nationale de la CENI qui statuera. A son retour à Washington, le lendemain, Amadou Bocar Bâ procédera à la répartition de son équipe à New York, Cincinnati, Kentucky et New Orléans.

Lors des élections municipales, régionales et législatives de 2023, plus de 3000 citoyens s’étaient inscrits sur la liste électorale aux USA. Pour la présidentielle du 29 juin, ce chiffre pourrait beaucoup augmenter, les enjeux étant différents.