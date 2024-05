Deuxième Manche du Championnat National de Course X-Car 2024 à Nouakchott: spectacle époustouflant 

En deuxième position, Mohamed Mahmoud Behnass a offert une performance impressionnante, défiant les attentes avec une conduite agressive et précise. Malgré la pression de ses rivaux, Behnass a su maintenir sa position tout au long de la course, assurant ainsi une place bien méritée sur le podium.

Ahmed-Salem Cheiguer a dominé la compétition de bout en bout, affichant une maîtrise remarquable de sa voiture et un talent indéniable. Avec une série de tours rapides et des manœuvres audacieuses, Cheiguer a pris la tête de la course dès le début, reléguant ses concurrents à une distance considérable.

La deuxième manche du championnat national de course de voiture X-Car, organisée par la Fédération Mauritanienne des Sports Mécaniques, a offert un spectacle époustouflant aux amateurs de vitesse et d'adrénaline. Sur le circuit de Nouakchott, les meilleurs pilotes du pays se sont affrontés pour la gloire, avec des résultats impressionnants.

En troisième position, Tijani Neda a brillé avec son talent et sa détermination, repoussant ses limites pour décrocher une troisième place. Malgré la compétition féroce et les obstacles sur la piste, Tijani a su garder son sang-froid et sa concentration, lui permettant ainsi de franchir la ligne d'arrivée avec succès.

Cette deuxième manche du championnat national de course de voiture X-Car a été une véritable démonstration de la passion et du talent des pilotes mauritaniens. Sous les yeux attentifs des spectateurs enthousiastes, ces athlètes ont repoussé les limites de la vitesse et de la performance, offrant un spectacle inoubliable.

Alors que les projecteurs se sont éteints sur cette journée de compétition intense, Ahmed Salem Cheiguer, Mohamed Mahmoud Behnass et Tijani ont été acclamés pour leurs performances exceptionnelles. Leur dévouement et leur talent ont inspiré une nouvelle génération de passionnés de sports mécaniques, assurant ainsi un avenir prometteur pour la course X-Car en Mauritanie.