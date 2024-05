Communiqué de presse

Le groupe de Sow Samba Aly, ancien cadre et délégué au congrès national du parti APP, signataire de la déclaration de retrait du parti APP, en date du 12 mai 2024, informe tous ses membres et sympathisants que la décision de soutenir le candidat Biram Dah Abeid, prise par le groupe de Ladj Traoré et Touré Mamadou Daouda, respectivement ex secrétaire général d'APP, ex maire de Sebkha ne l’engage nullement, comme insinué, dans la presse.

Après notre démission collective du parti APP, notre groupe s’est donné un temps de réflexion et entreprit une série de contacts avec des acteurs politiques de la place afin d’arrêter son choix sur un candidat à la présidentielle. Notre groupe poursuit encore ce travail, il n'a jamais été associé à une quelconque discussion avec le candidat en question.

Le choix d’un candidat à la présentielle est une décision politique, non, une affaire de sentiment, il engage l'avenir du pays, mais également celui du groupe.

Ainsi, sous peu, nous ferons connaître notre position, en toute responsabilité, par des voies appropriées (presse ou de manifestation publique).

Nous invitons tous les membres du groupe a rester unis et vigilants.



Le coordinateur du groupe

Sow Samba Aly

Tel : 46547815