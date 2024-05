Six partis et coalitions apportent leur soutien au candidat Biram

Prenant la parole à cette occasion, le président des FPC, Samba Thiam a salué «la position courageuse » du Mouvement Kavana venu soutenir le candidat Biram. Pour qu’il y ait changement de système, il faut que les intellectuels et cadres aient le courage de dire non, « Kavana a eu ce courage, ils en prendront certainement des coups mais, ils assument et c’est tout à leur honneur. »

Organisée par la Coalition Vivre Ensemble, présidée par Bâ Mamadou Moustapha, la CVE, FPC, DEkaalem, MEJD, MDC, Mauri-Tampi Felliti, le groupe Ladji Traoré et les Indépendants ont justifié leur soutien à la candidature de Biram Dah Abeid par la constance de son combat pour le changement du système qui régente le pays depuis des années et qui marginalise l’écrasante majorité de la population, perpétue la corruption et la ségrégation… Pour ces partis et mouvements, Biram dispose des compétences requises, il est le seul candidat à même de refonder le pays, lit-on dans le communiqué distribué à la presse à cette occasion.

A son tour, Biram Dah Abeid a remercié l’ensemble de ses soutiens « qui, fait-il remarquer « ont choisi et privilégié les intérêts de la Mauritanie, non leurs intérêts individuels, ces hommes et ces femmes que vous voyez autour de cette table ont passé toute leur vie à combattre pour l’instauration de la justice et l’égalité dans le pays et c’est aussi notre combat ». Le candidat Biram qui prédit sa victoire le 29 juin a dit faire siennes les revendications exprimées par les coalitions et mouvements. Ces revendications sont relatives à l’état de droit, à l’éradication de toutes les formes d’injustices, de la corruption, des expropriations des terres des citoyens, le règlement du passif humanitaire par l’absolution de la loi couvrant les crimes perpétrés entre 1986 et 1991, l’officialisation des langues nationales Pulaar, Soninké et Ouolof au même titre que l’Arabe, la reconnaissance de leur culture laquelle doit être présente sur les radio et télévisions nationales…

Revenant sur la question des parrainages, le candidat Biram a indiqué que son dossier est désormais complet et INAF lui a offert les 4 maires qui lui manquaient. Il a remercié INSAF mais a tenu à préciser que « dans toutes les démocraties, le parrainage est un droit, non une faveur ».

Déclinant certains de ses engagements électoraux, Biram a déclaré que « tous les citoyens auront des toits, aucun ne louera un logis et que du travail sera assuré à tous les jeunes mauritaniens, ceux qui ont choisi l’exil reviendront ici, ils ont leur place dans ce pays », tonne-t-il.