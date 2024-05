Le FRUD tire a boulets rouge sur le candidat du pouvoir 

Une délégation du candidat du FRUD, Me El ID MBareck a présidé, le 10 mai, un meeting populaire, à Arafat 5 extension, plus connu sous le nom de Arafat Mesjid Ennour. Cette délégation était composée de plusieurs responsables du parti FRUD et des sympathisants de la coalition ID PRESIDENT : le député Ghaly Diallo, le secrétaire général de l’institution démocratique, Abdoulaye Baba SY…

Organisé par des jeunes de quartier, ce meeting a été l’occasion pour les membres de la délégation du candidat de tirer à boulets rouges sur le pouvoir en place et son candidat, Mohamed Cheikh Ghazwani. "Comment les mauritaniens pourraient-ils reconduire, pour cinq ans encore, un président de la République qui a passé son premier quinquennat à dormir, ignorant ainsi les préoccupations des citoyens de son pays", s’est demandé le député Ghali Diallo ; l’homme qui se définit comme le député du peuple se réfère aux propos prêtés au président du président de la République à Nouadhibou laissant entendre qu'il ne savait pas que les populations de la capitale économique manquaient d'électricité et d'eau. Le député Ghali a dénoncé la marginalisation dont souffre une grande partie de la population Mauritanienne. "Les habitants de Tevragh Zeina disposent de tout: eau, électricité alors que la banlieue est oubliée, elle vit dans l'obscurité qui la plonge dans l'insécurité". "Dans certains quartiers de la banlieue, poursuit-il, les citoyens n'osent pas sortir à cause des bandes de malfrats".

Prenant la parole à son tour, Ablaye Baba Sy, secrétaire général de l'institution de l'opposition démocratique, a fustigé l'injustice et la discrimination qui sévissent dans le pays. Il a accusé le pouvoir de chercher, par tous moyens "à dompter le peuple avec quelques kilogrammes de poissons, des bouteilles de gaz B3 alors qu'on refuse à certains mauritaniens des papiers d'état-civil, de l'emploi, on exproprie leurs terres, leurs enfants n'ont aucun avenir, ils ne peuvent pas aller à l'école, ne peuvent pas se soigner, ont pris le chemin de l'exil, pendant que d'autres usent et abusent des moyens de l'état, se remplissent les poches et se sucrent sur le dos des pauvres populations", liste M. Ba.

Les deux intervenants ont indiqué que le candidat Me El ID "est le meilleur choix pour changer la Mauritanie, pour en faire un État de droit, un Etat égalitaire’ ; ils ont invité les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale, à voter le cheval noir et à sécuriser leurs suffrages, le 29 juin prochain.

De son côté, l’activiste Khitia a justifié son engagement derrière le candidat El Id par son souci de trouver une solution définitive aux multiples injustices qui minent la Mauritanie." Je passe tout mon temps à intervenir pour les jeunes qui sont raflés au carrefour Mesjid Ennour par les forces de l'ordre ou retenus dans les commissariats alors qu'ils n'ont rien fait; nos mamans se réveillent trop tôt le matin pour faire la queue devant des boutiques afin d'obtenir un ou 2 kg de poissons congelés, nous sommes dans la misère, la prochaine présidentielle est l'occasion de mettre fin à ce pouvoir qui nous cantonne dans la misère". S'adressant aux jeunes, elle a lancé : "vous les jeunes, vous avez un rôle essentiel à jouer dans cette échéance, impliquez-vous dans les opérations d'inscriptions sur la liste électorale et allez voter pour le candidat de la jeunesse et du changement".

Tous les autres orateurs ont abondé dans le même sens; ils ont invité tous les citoyens à s'inscrire et à refuser la corruption. "Si les gens du pouvoir viennent le soir vous proposer de l'argent, prenez le, c'est votre argent qu'ils ont volé, mais ne votez jamais pour eux", a martelé le député Ghali