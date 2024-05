Aleg: Les courtiers en détournement exploitent l’INSAF pour opprimer les militants et partisans du président de la République  

Lors de la dernière campagne pour les élections législatives, municipales et régionales, le parti INSAF sélectionna ses candidats sur la base de critères subjectifs, contournant le véritable rapport de forces entre les acteurs politiques de la capitale du Brakna. Ses habitants exprimèrent leur mécontentement et leur insatisfaction devant ce choix mais n’en adhérèrent pas moins à la discipline de parti, sans colère ni rébellion.

À l’opposé de cette position responsable, un opportuniste mobilisa des lobbies utilitaristes pour mener une rébellion éhontée à l’encontre du parti et de ses dirigeants disciplinés, propageant des préjugés envers celui-ci et des insultes au Premier ministre, avec de grosses sommes d'argent à l’appui pour acheter le vote d’un peuple sans conscience politique et sociale. Malgré ce comportement agressif, l’INSAF l'a traité et considéré comme un de ses symboles de référence. Il a également été agréé en tant que coordinateur, ainsi que le groupe de détracteurs qu'il a utilisé contre le parti et le gouvernement, en insultant les agents de discipline.

Une fois de plus, l’INSAF les accueille et leur confie d’importantes responsabilités aux dépens des véritables militants et adhérents du parti à Aleg. Il est important de constater l'injustice sans précédent qui afflige les véritables combattants de l’INSAF partisans de Son Excellence le Président de la République, monsieur Mohamed ould Cheikh El Ghazwani, et l'exploitation éhontée du parti et de ses corps par des rebelles partisans de la sédition, ennemis des intérêts et de la tranquillité de la population. Nous déclarons en conséquence notre pleine disposition à affronter, dans toute la région, ces opportunistes de fait opposés au Président du consensus national et de son parti soutenant son projet de réforme. Ceux-là les trompent et sont les ennemis de la démocratie, de la justice et de l'équité.

Abdallahi Daye Messoud

Coordinateur du Mouvement des enfants d'Aleg