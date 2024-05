La famille de feu Mamadou Demba Sy prend possession de son bâtiment

La famille de notre confrère feu Mamadou Demba Sy a pris possession, ce samedi 11 mai, des clés de leur maison, au quartier « Medinatou Cheikh Oumar El Foutiyou Tall de PK 11 (Riyad) . Après bien de péripéties, c’est un soulagement profond pour la famille du défunt qui dispose désormais d’un toit.

Le bâtiment, d’une superficie de 216 m2, est constitué de trois chambres, un salon, un hall et trois sanitaires. Une cérémonie solennelle empreinte de religiosité et d’émotion a regroupé de nombreux érudits, parents et proches alliés du défunt, deux représentants de la HAPA ( Oumar Fall et Cheikh Tidiane Dia), ses confrères de la presse publique et privée et de simples anonymes. Le Wali de Nouakchott Sud, M.Niang Djibril Hamady, le maire de Riad, Abdellahi Mouhamedou Idriss Kane, le président de Fedde Tabitaal Pulaagu, M.Diallo Daouda Samba et d’autres officiels ont assisté à l’événement.

Sous la houlette de Thierno Bal Ahmed Béchir, imam de la mosquée Towba de Sebkha, il a été procédé à une lecture du Coran pour le repos de l’âme de feu Mamadou Demba Sy et de tous les défunts musulmans. Les valeurs portées par le défunt ont été magnifiées par les différents orateurs qui se sont relayés saluant son talent et le rôle qu’il a joué dans le développement culturel et social. En dépit de son jeune âge, Feu Mamadou Demba Sy fut le porte étendard de la culture halpulaar.Ses émissions battaient l’audimat aussi bien en Mauritanie qu’au Sénégal où ses fans se comptaient en milliers même au sein de la diaspora. Sept ans après sa disparition, sa famille se dote d’un toit.

Thierno Saïdou Nourou Dem, après avoir souhaité la bienvenue à l’assistance, a remercié les généreux bienfaiteurs pour leur contribution à l’édification de cette bâtisse. Au nom de la famille, Thierno Abdoulaye Sy a vivement remercié les différents contributeurs ainsi que le président de la République pour avoir permis l’achèvement des travaux.

Pour Abou Fall, ce genre d’initiatives doit servir de leçon et permettre de venir au chevet de ceux qui en ont vraiment besoin.

M. Diallo Saïdou, président de l’association des journalistes et professionnels des médias et du groupe de soutien de la famille de feu Mamadou Demba Sy a exprimé sa joie avec la réception par la famille Sy de leur domicile. Il a tenu à remercier tous ceux qui ont, de prés ou de loin, permis l’édification de ce bâtiment. M. Diallo a exprimé toute sa reconnaissance et gratitude au président de la République avant de magnifier son geste personnel. ‘’Je rends grâce à Allah et le remercie très sincèrement de sa générosité, de son humanité, pour son important soutien sans lequel les travaux n’auraient pas été terminés si rapidement’’.

Quant au maire de Riad, Abdellahi Mouhamedou Idriss Kane, dont la contribution au projet et à l’organisation de la cérémonie étaient bien appréciées, il a mis en relief le travail abattu par le défunt avant d’estimer que le geste humanitaire initié par le comité de pilotage doit constituer le point de départ de l’entraide entre les populations. Il a salué le geste noble du président de la République.

Le Wali de Nouakchott Sud , M.Niang Djibril Hamady, a magnifié l’initiative du comité de pilotage avant de saluer l’acte généreux du président de la République en venant au chevet d’une famille démunie.

La coupure du ruban symbolique par le wali et la remise des clés de la maison aux ayant droits a constitué le second acte de la cérémonie. Enfin, une visite guidée a permis aux officiels et au public d’apprécier la qualité des travaux de construction et de finition du bâtiment pourvu d’eau et d’électricité.

Mamadou Demba Sy s’est éteint le 4 décembre 2016 . Il fut, rappelle Diallo Saidou qui a porté ce projet sur les fonts baptismaux avec d’autres bonnes volontés, un ’’jeune journaliste professionnel, dévoué et engagé au service des causes nobles visant le progrès économique et social de notre pays. Il a servi loyalement et fidèlement Radio Mauritanie et notre nation’’.

Laissant derrière lui une veuve et des enfants en bas âge sans logement et sans revenu, un groupe de soutien de personnes volontaires s’est créé pour aider la famille du défunt à obtenir un domicile qui leur est propre. Ce groupe était composé de journalistes, d’oulémas, d’associations d’artistes ainsi que des personnes de bonne volonté et anonymes. Une campagne de collecte et de recouvrement de contributions diverses fut initiée en 2018. Ce qui a permis le démarrage des travaux de construction durant les six premiers mois avant d’atteindre le chaînage final le 1er juin 2018. Un long arrêt sera observé faute de moyens et en raison du covid19 en 2020 et 2021 .

Sollicité en août 2023 par M.Diallo, le président de la République, Mohamed Cheikh ElGhazouani donna instruction pour l’achèvement des travaux sur ses charges personnelles. Diallo a remercié le chef de l’Etat pour sa ‘’réactivité de venir en aide à une famille orpheline avec toute la discrétion et la célérité’’.