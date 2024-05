Kaédi : Le parti INSAF sensibilise sur le RAVEL

Dans le cadre de la sensibilisation sur le recensement à vocation électorale (RAVEL), le parti INSAF a dépêché des missions à l’intérieur du pays. Dans ce cadre, la vice-présidente du parti Madame Djinda Ball est descendue à Kaédi, capitale du Gorgol pour booster le travail des structures locales du parti dans le cadre de la campagne de sensibilisation au niveau de la Moughataa de Kaédi. Ainsi, elle a présidé, ce jeudi 9 mai, un important meeting dans la capitale du Gorgol. Militants et sympathisants du parti, venus des différentes communes ont répondu, malgré la chaleur de l’après-midi, à l’appel.

Entourée des responsables locaux du parti, du maire de Kaédi et des représentants des principaux acteurs politiques de la région, la vice-présidente a insisté sur l’importance pour les citoyens de s’inscrire sur la liste électorale pour faire valoir leur devoir civique. Elle a invité les militants et sympathisants de son parti à ne ménager aucun effort pour réussir cette étape cruciale de la campagne présidentielle. « Notre ambition est de faire réélire le président de la République au 1er tour, pour un second quinquennat afin de donner à notre pays, l’occasion de poursuivre sur le chemin de l’émergence, enclenchée depuis le 2 aout 2019 ». Djinda Ball a demandé enfin aux responsables locaux du parti et aux cadres d’appui d’« épauler les militants dans les opérations de recensement et de retrait des cartes d’électeurs ».