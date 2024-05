PUD annonce soutien au  candidat Ghazwani

Au cours d'un point de presse, tenu ce jeudi 9 mai, le président du parti pour l'unité et le développement (PUD)), de la majorité présidentielle, M. Baro Mohamed a annoncé le soutien de son parti à la candidature de son excellence, le président Mohamed Cheikh Ghazwani, candidat à un second mandat pour le scrutin du 29 juin 2024.

Le président Baro a justifié ce choix par les acquis du premier quinquennat du président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani. "Les éléments du bilan sont factuels." Et M. Baro de citer, pelle mêle, l'apaisement politique, la paix, la stabilité dans lesquelles vit le peuple mauritanien, tout entier, ceci dans un contexte sous-régional marqué par le terrorisme et le jihadisme, le renforcement de l’unité et de la cohésion sociale, la lutte contre la pauvreté, avec l’injection de 770 milliards d’Ouguiyas au profit des pauvres…

Poursuivant son propos, le président Baro s'est réjoui des engagements forts que le président de la République a révélés dans sa déclaration de candidature. Dans sa lettre de candidature, le président a placé la jeunesse et les femmes au cœur de son prochain mandat, ce dont se réjouit le président du PUD.

Abordant la vie de son parti, le président Baro a rappelé les résultats significatifs lors des élections de 2013 et de 2018. Avec aujourd'hui trois communes et 49 conseillers, le PUD reste un parti bien ancré dans le pays et reflète sa diversité. "L'unité nationale et la cohésion sociale sont nos créneaux", souligne M. Baro

Dans la perspective de la présidentielle, indique le président Baro, "le parti mène une campagne de sensibilisation des militants et invite l'ensemble de ses militants et sympathisants à se mobiliser et à s'inscrire sur les listes électorales ensuite à voter massivement, le moment venu, pour notre candidat, Mohamed Cheikh Ghazwani’’. "Nous œuvrons activement à la réélection du président Ghazwani au premier tour afin de lui permettre la poursuite de l’œuvre salvatrice pour la Mauritanie", martèle le président du PUD.

Revenant sur la crise que connaît son parti depuis quelque temps, Mohamed Baro renseigne que le secrétaire général du parti qui le gérait pendant son absence pour des raisons professionnelles a organisé un congrès pour se faire élire président du parti, violant ainsi les textes. Face à cette situation, « nous avons saisi le ministère de l’intérieur et commis un avocat pour traiter cette question, nous espérons que les choses reviendront dans l’ordre, nous sommes dans un Etat de droit, aussi, nous pensons que nos camarades nous rejoindront pour continuer ensemble notre combat pour la construction de notre pays et de sa démocratie ». Et d’ajouter : cet incident n’a pas affecté le parti, et pour preuve, sa direction est devant vous, ce soir pour annoncer son soutien à la candidature du président de la République », martèle Baro. Lui emboitant le pas, M. Henoune, membre fondateur du PUD ajoute : « Trois des quatre groupes ayant créé le PUD, en 2012, sont là, seul celui du secrétaire général, donc, il n’y a pas péril en la demeure »