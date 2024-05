Révision exceptionnelle de la liste électorale : confirmation du bon déroulement et de la poursuite de la concertation

Pointée du doigt lors des élections générales de 2022, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) s’active à redorer son blason.

Lors d’une conférence de presse tenue mercredi après-midi (8 mai) dans la salle de conférence de presse au siège de la Commission à Nouakchott, le conseiller en communication et porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), M. Mohamed Taghiyoullah El Adham a indiqué que la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) “a établi, ces derniers jours, des contacts directs avec toutes ses commissions dépêchées pour suivre le déroulement de la révision extraordinaire de la liste électorale sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger”, soulignant que la concertation se poursuit avec tous les acteurs et partenaires, notamment les autorités administratives, les partis politiques et les organisations de la société civile, dans le cadre de la révision extraordinaire de la liste électorale jusqu’à l’achèvement du processus électoral avec la tenue de l’élection présidentielle en juin 2024.

Le porte-parole de la Ceni ajouté que la réunion en cours de la Commission électorale avec les différents partis et acteurs sera couronnée par une réunion avec le Premier ministre pour plus de consultation et de coordination afin d’atteindre l’objectif ultime d’organiser des élections présidentielles libres et transparentes.

Signalons que la révision extraordinaire de la liste électorale a débuté lundi (15 avril) sur l’ensemble du territoire national et se poursuivra jusqu’au 29 mai 2024.

La révision permettra aux électeurs qui n’étaient pas inscrits auparavant, ainsi qu’à ceux qui ont atteint l’âge de voter (18 ans), de s’inscrire sur la liste électorale, et à ceux qui étaient inscrits auparavant de changer de bureau par le biais de l’inscription à distance.

Pour rappel, une décision conjointe des ministères de l’intérieur et des affaires étrangères a identifié huit pays sur quatre continents où les communautés mauritaniennes peuvent voter lors des prochaines élections. Il s’agit, pour l’Afrique, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie et de la Guinée Bissau, pour l’Asie, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar, de la France pour l’Europe et des États-Unis d’Amérique pour les Amériques.