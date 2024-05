Journée internationale du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge : l’action du  CRM magnifiée

Le Croissant-Rouge mauritanien a célébré, lors d’une Cérémonie officielle ce mercredi à son siège à Nouakchott, la Journée internationale du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge, qui coïncident avec le 8 mai de chaque année, sous le slogan «garder l’humanité vivante».

En Mauritanie, l'édition 2024 fait focus sur la diffusion des actions de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, des partenaires et Mouvements à travers l'organisation d'activités habituelles mettant en exergue les réalisations de l'année dernière.

Occasion a été mise à profit pour dresser le bilan des interventions les plus importantes menées par le Croissant-Rouge mauritanien aux niveaux central et régional afin de soutenir les couches vulnérables, en plus des interventions dans le domaine de secours aux sinistrés.

Dans un discours prononcé pour la circonstance, le président du Croissant-Rouge mauritanien, M. Mohamed Lemine Ould Mohamed Vall, a salué le grand rôle joué par le Croissant-Rouge mauritanien à travers ses interventions visant à aider les groupes sociaux vulnérables.

Revenant sur le bilan effectué en 2023par cette institution humanitaire ,Il a notamment évoqué les opérations de cash-transfert effectuées en faveur de 800 familles de trois communes de la Moughataa de Boghé, et 1000 familles victimes de la famine à El Ghabra et Boulahraz, dans le département de Barkéol

Le Croissant Rouge Mauritanien avait également procédé en 2023, à la distribution de 500 kits alimentaires au profit des familles très éprouvées de Barkéol dans le cadre d’un programme conjoint avec le Croissant Rouge Koweitien.

Dans le domaine de la résilience et de la lutte contre la malnutrition, le Croissant Rouge Mauritanien a d’autre part, assuré un appui technique à 600 agriculteurs du département de Kankossa.

Toujours selon le président du Croissant Rouge Mauritanien, la société nationale a, par un appui technique renforcé la capacité de surveillance de la malnutrition dans l’Assaba.

Suite aux inondions survenues en 2023, le Croissant Rouge Mauritanie avait apporté son assistance à 1000 familles réparties entre les Moughataa de Boghé et de Boumdeid.

Le Croissant Rouge mauritanien s’est également distingué l’année 2023, par l’opération par laquelle il avait assisté 745 familles durant le mois béni de ramadan en collaboration avec le Croissant-Rouge Koweitien.

A son tour, Dr Ilboudo Souleymane a délivré le message du chef de délégation de la Croix rouge française en Mauritanie, Abdoulaye Traoré. Il a estimé que la mobilisation des 14 millions de volontaires de la Croix rouge et du Croissant-Rouge est essentielle avec la survenance des crises pour intervenir et perpétuer ainsi l’héritage d’assistance et se secours volontaire légué par le fondateur de notre Mouvement, Henry Dunant.

‘’En tant qu’acteurs humanitaires, nous sommes en effet les témoins de l’engagement des volontaires et employés de notre réseau humanitaire qui, dans l’exécution de leur mission mais aussi parfois au péril de leur vie, déploient d’immenses efforts pour assister, protéger, secourir, améliorer les conditions d’existence ou encoure sauver des vies. Nous en sommes fiers et reconnaissants’’, s’est-il félicité.

‘’Dans toutes les régions de la Mauritanie et partout dans le monde, nous saluons leur formidable travail et leur parfaite connaissance du terrain qui permettent d’intervenir rapidement auprès des communautés affectées. Ils savent également s’adapter et innover afin d’être au plus près des besoins. La force des actions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge repose aussi sur d’étroits partenariats bâtis entre sociétés nationales’’, a-t-il affirmé.

A cet égard, la Croix-Rouge française œuvre conjointement avec le Croissant-Rouge mauritanien pour subvenir aux besoins des populations vulnérables dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé-Nutrition ou de la réduction des risques de catastrophes dans les régions du Gorgol, du Brakna, de l’Assaba, du Dakhlet Nouadhibou et du Hodh Charghi.

Il a tenu à remercier les autorités pour leur soutien et leur adhésion à leurs programmes et les services techniques de l’Etat pour leur implication et leur appui.

Il a remercié enfin et surtout « leur société sœur le Croissant –Rouge Mauritanien pour sa coopération inconditionnelle, franche et honnête au quotidien, tant au niveau régional que national. »

Pour finir, il a remercié les volontaires. ‘’La journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge célèbre votre engagement pour relever les défis humanitaires complexes auxquels nous sommes chaque jour confrontés’’a-t-il conclu.

Rappelons que la cérémonie s'est déroulée, en présence du Secrétaire Général du CRM, Mohamedou Ould Raby Ould Moulaye Zeine, des représentants de la Croix-Rouge Française et du Représentant du C.I.C.R.