Communiqué de la Commission Nationale des Droits de l’Homme à l’occasion de la Journée Internationale de la Presse

En ce jour dédié à la liberté d'expression et au rôle crucial des médias, la Commission Nationale des Droits de l’Homme tient à exprimer ses félicitations et sa reconnaissance envers la presse pour son engagement continu en faveur de la démocratie et de la transparence dans notre pays.

Nous saluons le professionnalisme dont font preuve les journalistes et les médias dans leur quête incessante de vérité et d'information. Leur travail acharné contribue à informer le public et à éclairer les débats sur des questions d'intérêt national et mondial.

Cependant, nous ne pouvons ignorer les défis auxquels la presse est confrontée, notamment en ce qui concerne la liberté d'expression et l'accès à l'information. Nous réclamons donc avec fermeté un environnement médiatique où la liberté de la presse est respectée et garantie, permettant ainsi aux journalistes d'exercer leur métier en toute indépendance et sans crainte de représailles.

De même, nous appelons à un renforcement du professionnalisme au sein des médias, avec des normes éthiques élevées et un engagement envers la vérification rigoureuse des faits. Cela garantira une information de qualité et une confiance accrue du public envers les médias.

En cette Journée Internationale de la Presse, engageons-nous ensemble à soutenir et à protéger le rôle essentiel des médias dans notre société démocratique