Canal+ lance deux nouvelles chaines thématiques 

Le groupe canal+ Mauritanie a annoncé, ce 29 avril, au cours d'une conférence de presse, tenue à LB Meetings de Nouakchott, l'arrivée sur le bouquet Canal+ Afrique, de deux nouvelles chaînes. Il s'agit de PULAAGU et MANDEKA, deux chaînes de divertissement, exclusivement réservées à des séries en langues nationales. PULAAGU évoque, à travers des séries cultes, culture et traditions chez les Peulhs.

La cérémonie d’annonce a été l’occasion pour le responsable du développement Commercial de Canal + Mauritanie, Pape Maleye NDir et de la directrice Chaines Thématiques, Madame Clémentine Tugendhat Egasse d’expliquer les raisons du lancement de ces deux nouvelles chaines. Pour ces responsables, elles viennent répondre à un besoin exprimé par une population d’une soixantaine de millions de locuteurs en Afrique. Elles viennent s’ajouter à d’autres chaines thématiques disponibles sur le bouquet Canal depuis quelques temps. Avec ses deux chaines, Canal + réitère son ambition de réunir les plus grands talents qu’ils soient producteurs, réalisateurs, ou acteurs, et son soutien à la production audiovisuelle pour offrir les meilleures séries à l’ensemble des téléspectateurs du Continent. Alors, aux jeunes producteurs mauritaniens de saisir l'occasion pour sortir de l'ombre.

Les journalistes et des artistes invités ont pu suivre les bandes annonces des séries DIAME et FATOUMA et KOUDI, ADUNA… Ces séries sont réalisées par le producteur et réalisateur mauritanien Djiby Kouyaté, lequel a expliqué la genèse de ses séries avant de remercier Canal + pour l’occasion en or qu’il lui offre, grâce au promoteur Djibi Oldou Bâ. Disponibles désormais sur Canal (67), elles ont été tournées dans les décors naturels du Sénégal, du Mali, de la Mauritanie et de la Guinée. Ces séries seront suivies par d’autres, annonce Canal+. Ses responsables disent attendre les contributions des producteurs pour diversifier et multiplier les offres.

Grâce à ces nouvelles chaines, fruit d’un partenariat dont celui avec MARODI TV, Canal+ vient élargir le panel de ses offres, ´´nous ne craignons pas de concurrence saine et source d’émulation’, indique la directrice des chaines thématiques de Canal+. Les deux chaines sont disponibles avec l'offre Canal+, ce à partir de la première formule d'abonnement Access en Afrique subsaharienne sur le canal 66 et 67.