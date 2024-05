La société mauritanienne de neurologie organise des journées de sensibilisation sur les AVC

La société mauritanienne de neurologie (SMN) a organisé, du 26 au 28 avril 2024, des journées de sensibilisations sur les accidents vasculaires cérébraux (AVC). Durant les trois jours, les organisateurs ont passé en revue l’ensemble des problèmes liés à cette maladie, devenue un sérieux problème de santé publique en Afrique, en général et en Mauritanie, en particulier. Selon les rapports de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les AVC constituent la deuxième cause de décès après l’infarctus, la première cause de perte de mémoire en Afrique et dans notre pays, ainsi que la première cause d’invalidité permanente au niveau mondial et local ». Le président de la SMN, le Pr. Diagana Mouhamadou, chef de service de neurologie au centre hospitalier des spécialités (CHS), plus connu sous le nom d’Hôpital Dia, a indiqué que durant les cinq dernières années, « les patients atteints d’AVC ont représenté 70 à 75% des patients accueillis dans les hôpitaux et le service de neurologie du centre hospitalier spécialisé ».

Au cours de ces journées, plusieurs spécialistes en neurologie et autres ont traité de nombreux thèmes, à travers plusieurs panels, et débats interactifs, entre spécialistes, d’une part, et entre spécialistes et le public, d’autre part. Ces panels ont porté sur : Incidence mondiale – Afrique et sous-région, situation épidémiologique des AVC dans le monde, en Afrique et en Mauritanie, types d’AVC existants et comment les distinguer, répartitions âge et sexe, Quels sont les signes d’alerte des AVC, que faire face à un cas d’AVC ? La prise en charge optimale de AVC ne peut se faire qu’avec la mise en place des UNV, décrire la prise en charge pré-hospitalière des AVC en phase aigüe, prise en charge aux urgences, la prise en charge optimale des AVC Ischémiques par traitements re-canalisant, la thrombolyse / la thrombéctomie : Principe- conditions et réalisation, Lutte contre les Facteurs de risque, HTA et AVCI – HTA et AVCH, relation : obésité /AVC, contrôle des dislipidémie dans la prévention des AVC, sédentarité et la manque de pratique de sport /AVC. Les participants ont également écouté les témoignages des victimes des AVC. Il faut signaler que les tous ces thèmes et aspects passés aux cribles ont été traités dans toutes les langues : Français, Arabe, Pulaar, Soninké et Wolof…Une volonté manifeste de toucher le maximum de personnes ; les AVC gagnent terriblement du terrain. Les journées de sensibilisation ont enfin été marquées par l’assemblée générale de l’Association des Amis des Victimes des affections neurologiques et une randonnée pédestre entre les urgences du centre national hospitalier (CHN). Un parcours suivi généralement par les malades victimes d’AVC.

Signalons que la cérémonie d’ouverture a été présidée par le secrétaire général par intérim du ministère de la santé, Dr.Cheikh Baye Ould Mkheitrattt.