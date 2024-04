Présidentielle 2024 : Le candidat Ahmed Samba Ghazouani «à organiser des élections transparentes, crédibles et inclusives et à remettre le pouvoir au vainqueur »

Au cours d’une cérémonie organisée, ce 28 avril, dans l’après-midi, à la maison des jeunes de Nouakchott, Ahmed Samba a officialisé sa candidature. Devant un public jeune et acquis, le jeune cadre des finances a demandé au président de la République, Mohamed Cheikh Ghazwani d’organiser des élections transparentes, crédibles et inclusives. ‘’Aucune prétendant ne doit être exclu de la course’’, selon lui.

Expliquant les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans la conquête du fauteuil présidentiel, ce candidat souligne, devant ses partisans, dans une salle chauffée à blanc : «Les mauritaniens aspirent au changement, celui-ci est à portée de main, nous en sommes convaincus.»

Pour le candidat, la jeunesse mauritanienne est un fer de lance pour notre combat, comme au Sénégal, elle peut et va porter les jeunes à la tête de la Mauritanie le 29 juin prochain, a-t-il affirmé.

Esquissant quelques lignes de son programme électoral, Ahmed Samba a indiqué sa détermination à éradiquer toutes les formes d’injustices, les inégalités, la corruption qui gangrènent le pays. K’Comment dans un pays de moins de 5 millions d’habitants, doté d’énormes ressources l’écrasante majorité des citoyens vivent dans la pauvreté et la précarité’’, s’est offusqué le candidat des jeunes avant d’ajouter : cela doit et va cesser, une fois élu président de la République. Et pour cela, il promet de k’mettre fin aux contrats léonins attribués à des multinationales étrangères qui ne respectent ni les citoyens ni l’environnement. Notre pays est riche en or, en cuivre, en fer, en poisson, en terres arables, en ressources humaines, mais les mauritaniens n’en profitent pas parce que nos dirigeants sont corrompus, ils prennent de juteuses commissions qu’ils investissent à Las Palmas, au Maroc, en Turquie et aux Emirats…Nous allons mettre fin à tout ce désordre, avec une équipe de jeunes cadres patriotes et intègres, issus de toutes les couches et composantes du pays’’, annonce Ould Samba qui promet d’instaurer une souveraineté alimentaire, à travers une agriculture équitable et responsable. « Nous ferons de sorte que la Mauritanie n’importe plus de produits alimentaires de l’étranger’’, a-t- souligné.

A entendre le jeune candidat parler, on ne peut ne pas penser au « Projet » du PASTEF au Sénégal, lequel a été plébiscité par les sénégalais qui ont conduit Diomaye Faye, nouveau président, au palais de la République, en mars dernier. Il privilégie le nouveau slogan dans certains pays d’Afrique, à savoir la « souveraineté ». La révision des contrats miniers, gaziers et la souveraineté alimentaire entrent dans le nouveau lexique des dirigeants.

A la jeunesse, Ahmed Samba dira que ´´la fuite vers les Etats-Unis, l’Europe, l’Afrique sub-saharienne et l’Afrique australe n’est pas une solution. Vous devez vous battre ici pour imposer le changement, pour combattre les injustices dont vous êtes victimes’’. Aux femmes, il dira qu’elles constituent la base de la famille et donc du pays et ce fait, elles sont les premières victimes de la pauvreté et des injustices et pour s’en débarrasser, il faut se réveiller tôt le 29 juin pour voter et imposer le changement. A l’endroit des candidats, il annonce qu’ils ne sont pas des ennemis ou des adversaires mais des concurrents. Par conséquent, nous devons travailler ensemble pour bouter dehors le système injuste qui règne à la tête du pays. A l’endroit des présidents des partis politiques inamovibles, le jeune candidat lance: ´´on ne peut demander au pouvoir d’accepter l’alternance alors qu’on la refuse à la tête de son pays’´.

Auparavant, les le coordinateur de campagne, les responsables des jeunes et des femmes ont pris la parole pour souligner l’espoir que suscite la candidature de Ahmed Samba, l’« absence de perspectives » pour la jeunesse et le la « précarité et le misérabilisme des femmes ». Ils ont invité les mauritaniens à voter pour le changement.