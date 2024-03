Le Directeur de la Communication du RFD, M. Baba Ould Brahim, a déclaré au Calame que le siège central du parti n'a pas été fermé devant le Président Ahmed Ould Daddah, soulignant qu'un tel comportement serait inimaginable de la part d’une direction qui voue un immense respect pour son président, symbole de sa lutte politique.

Ould Brahim a expliqué qu’il s’agit d’un manque de communication : le Président avait décidé de se rendre au siège un jour du week-end sans que l'administration du parti ne soit avisée, il est arrivé et a trouvé la porte fermée.

Il a ajouté que certaines personnes ont délibérément pris des photos du Président devant la porte fermée et les ont publiées, en guise d’intoxication largement diffusées sur les réseaux sociaux, avec préméditation.

S’agissant de la prétendue réunion du Bureau Exécutif (BE) du parti au siège du Ksar, le Directeur de la Communication du RFD a nié que la réunion en question ait atteint le niveau d'une session du BE, soulignant que cette dernière requiert une procédure de convocation et la présence d’un quorum déterminé par les statuts du parti, ce qui n'a pas eu lieu.