Solidarité Ramadan : Ciment du Sahel sacrifie à la tradition

Ciment du Sahel, filiale mauritanienne de la CIMAF, a sacrifié à la tradition de la distribution annuelle du panier du Ramadan aux personnes issues des couches défavorisées, samedi, au cours d’une cérémonie organisée au Centre Culturel Marocain de Nouakchott.

Celle-ci s’est déroulée en présence du Directeur Général de « Ciment du Sahel » Habib Sbai, du Directeur du Centre Culturel Marocain de Nouakchott (CCMN), de nombreux invités et de plus 100 bénéficiaires.

Une opération solidarité partage dans l’esprit du mois de Ramadan.

Habib Sbai, DG de Ciment du Sahel, a donné la signification de l’événement, « qui découle de l’attachement de la « CIMAF » société-mère, à l’esprit de responsabilité sociétale, dans un contexte religieux particulier, le Ramadan, pendant lequel le partage est recommandé aux fidèles » dans une allocution prononcée pour la circonstance.

Le DG de Ciment du Sahel a rappelé » que la CIMAF a investi 45 millions d’euos pour créer «Ciment du Sahel » sa filiale mauritanienne, qui offre 50 emplois directs et plusieurs centaines

d’emplois indirects.