Sixième jour de grève des employés de TCN

Les employés de TCN (terminal à conteneurs de Nouakchott, ex Arise) poursuivent leur grève pour la sixième journée consécutive.

Les grévistes avaient adressé le 29 février dernier au Directeur Général de TCN un préavis de grève de 10 jours ouvrables, menaçant d’engager un débrayage illimité si leur plateforme de revendications n’est pas satisfaite.

« Après un mois de négociations, nous sommes finalement obligés de procéder à la mise en exécution du préavis », indique la lettre signée par la Déléguée générale des employés, Mariem Maouloud assistée de Cheikh Mohamed Moustapha Cheikh, Brahim Mohamed Ahbedy et Mamadou Diop.

Toutefois, la société semble dire qu’elle est disposée à satisfaire les revendications non contraignantes pour son budget pour le moment et d’envisager un règlement concerté sur le court et moyen termes.

Aux 16 revendications avancées par les employés, la société a apporté des réponses à chacune d’entre elles, manifestant sa volonté satisfaire des doléances au cours de l’année 2024 et d’autres l’année prochaine et de finaliser l'accord d'entreprise au plus tard le 30 juin 2024.

La Direction de TCN a donné notamment son accord pour la mise en place de la prime de polyvalence. Les modalités restent â définir suivant les contraintes budgétaire, s’engageant à mettre en place cette prime au plus tard le 30 juin 2024 dans le cadre de la mise en place de l'accord d'entreprise. Elle sera calculée au prorata du temps passé en situation de polyvalence.

TCN a même tenu, après avoir répondu à toutes ces revendications, à rappeler qu’elle verse actuellement à son personnel un demi-salaire pour le Ramadan, l’Aid El Fitr et l'Aid El Kebir

Elle s’est engagée aussi à régler un demi-salaire additionnel à compter de 2025.

En poursuivant leur grève, les employés comptent-ils aller jusqu’au bout pour fléchir TCN?



L’avis du Délégué des employés

Joint par Le Calame, le Délégué des employés a cité comme principale revendication des grévistes l’alignement du personnel avec les employés venant d’APMT qui touchent des salaires très élevés tout en respectant la hiérarchie et les catégories, le paiement des heures supplémentaires et des congés de maternité, le paiement des primes de polyvalence et de performance entre autres.

Il a déploré également la violation de TCN de la loi en recrutant des employés étrangers à la société au moment où le personnel observe la grève, disant qu’aux dernières nouvelles, la hiérarchie les aurait informés de n’avoir jamais été bien édifiés sur leurs revendications, manifestant sa disposition pour un règlement concerté qui satisfasse toutes les parties.