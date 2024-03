Procès Souvi : Prison à perpétuité contre quatre policiers

Le tribunal pénal de Nouakchott Nord a condamné mardi soir (19 mars) quatre policiers, dont l'ancien commissaire de police de Dar Naïm 2 à la peine capitale. Mokhtar Isselmou Sidou écope d’une peine de réclusion à perpétuité assortie d’une privation totale de ces droits civils et politiques, à son licenciement et à son exclusion de tous les emplois publics, pour avoir ‘’commis des crimes de torture ayant entraîné la mort’’. Pour leur implication dans le meurtre de l’activiste Souvi, le brigadier Limam Hamed Limam, en plus des deux agents de police El Hacen Hamada Soueidi et Lehbib Ahmedou Ahmedou écopent eux aussi d’une peine de réclusion à perpétuité ‘’pour atteinte à la liberté personnelle de l'individu, et participation à l'usage de la violence sans motif légitime, et effacement des traces du crime pour perturber le cours de la justice’’. Ils sont reconnus coupables d’avoir ‘’commis des crimes de torture sans justification légale » et '' altération de preuves pour entraver la justice ’’.

Le tribunal a condamné le brigadier Ahmedou Mohamed à deux ans de prison, dont six mois avec sursis 44pour avoir tenté de couvrir les auteurs du crime44. Enfin, le tribunal a acquitté les autres accusés dans cette affaire, à savoir le brigadier Amar Ivekou, l’agent Abdellahi El Bane et l’auteur de la plainte contre le défunt, Abou Demba Ba .

Mardi dernier, le Parquet général avait requis la peine de mort contre le commissaire de police Mokhtar Isselmou Sidou, le brigadier Limam Hamed Limam, en plus des deux agents de police El Hacen Hamada Soueidi et Lehbib Ahmedou Ahmedou.

Cinq ans ferme avait été requis à l’encontre du brigadier Amar Ivekou et l’agent Abdellahi El Bane. Par contre trois ans d'emprisonnement avaient été requis contre le brigadier Ahmedou Mohamed Ahmed et l’auteur de la plainte contre le défunt Abou Demba Ba.

L'assassinat de Souvi Ould Cheine avait suscité une vaste indignation et provoqué des protestations qui se sont poursuivies pendant plusieurs jours exigeant que justice soit faite. Ce qui a poussé les autorités à procéder à une autopsie et à l’arrestation de tous les éléments du commissariat de police de Dar Naïm 2 impliqués dans le meurtre de l’activiste. Un vaste élan de solidarité s’est manifesté en faveur de la famille de l’activiste.