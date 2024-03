Accueil du Président de la République à Boghé: Les divergences au grand jour

Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est arrivé ce jeudi 7 mars 2024, à 11 heures à Abbaye à 7 km de Boghé où il a été accueilli à sa descente d’avion par le Wali du Brakna, le président du conseil Régional, le Hakem, les députés et les maires.

Dès son arrivée, le cortège s’est ébranlé vers Lejwad dans la commune de Aéré Mbar (Département de Bababé) où le président doit poser la première pierre d’un projet d’alimentation en eau potable de 165 villages du Brakna, du Tagant et de l’Assaba et pour l’aménagement de 3500 Ha, à partir du fleuve Sénégal.

A Lejwad, le président a été accueilli par le Maire de la commune d’Aéré Mbar, M. Sy Moussa entouré des cadres et notables du département de Bababé.

Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le maire de la commune de Aéré Mbar a exprimé toute sa joie et celles des populations de Bababé d’accueillir le Président « en cette journée mémorable qui sera inscrite en lettres d’or dans les annales de l’histoire ».

Ensuite, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement et celui de l’agriculture ont pris la parole pour expliquer les volets de ce grand projet hydro-agricole : le volet hydraulique consiste à alimenter les localités bénéficiaires de l’eau potable à partir du fleuve Sénégal par tuyaux. Le ministre de l’hydraulique a remercié vivement l’Etat des Emirats arabes unis qui a financé ce projet à hauteur de 60 millions de dollars. Quant au volet agricole, il permettra d’irriguer 3500 ha dans les wilayas du Brakna, du Tagant et de l’Assaba.

Notons que l’accueil du Président de la République a révélé au grand jour les dissensions internes qui opposent les différents clans au sein du parti au pouvoir (INSAF). L’éternelle bataille des positionnements au sein du parti a refait surface portant ainsi un sérieux coup à l’organisation de l’accueil. La tendance du conseiller à la présence Mohamed Ould Soueïdatt (la main dans la main) a mobilisé les siens au carrefour de Mballadji (Boghé). Les autres clans notamment ceux du DG de la grande muraille verte, M. Sidi Mohamed O. Ely, de l’ancien ministre Mohamed Abdallahi O. Ouda’a, du Maire de la commune de Bababé, M. Bâ Abdoulaye Mamadou, de l’ex-ministre Thiam Djombar, du SG du MIDEC Mahfoudh Ould Brahim, du Maire d’Aghchorguitt, Mohamed Mahmoud Ould Haïballah se sont aussi illustrés dans cet accueil mais en ordres dispersés, chacun tenant à monter ses muscles et à prouver au « Chef suprême » qu’il est l’homme de la situation. On note également que les cadres des 3 communes du département de Bababé (Bababé, Aéré Mbar et El Vora) qui étaient censés être aux premières loges ont été marginalisés au profit d’acteurs politiques venus d’ailleurs.

Quant à la presse indépendante, elle s’est dite déçue par une volonté manifeste des organisateurs de faire obstruction à son travail.

Brahim O. Ely Salem

Cp Brakna