Le maire de Belajemil appelle à la consolidation de l’unité nationale

Le maire de Belajemil, commune rurale de la Moughataa de Kankossa, M. Ibrahima Guila Bâ a appelé l’ensemble des populations mauritaniennes à la consolidation de l’unité nationale et à la cohésion sociale. Cet appel est intervenu au cours d’un grand rassemblement qu’il a organisé, dans les environs de Bilajemil, les 2 et 3 mars 24 ; sous le thème : Unité nationale et cohésion sociale. Sur les nombreuses banderoles brandies par le public, on pouvait lire « un peuple uni est le reflet de d’une cohésion sociale réussie ». L’édile INSAF de Bilajemil a invité les mauritaniens à combattre et à bannir, tous les jours, et à travers des comportements citoyens, toutes sortes de discours haineux et la zizanie. M’ La Mauritanie est unie et diversé’, a- t- il martelé.

Le grand rassemblement des villages et communautés des Moughataa de Kankossa et de Ould Yengé mais également de nombreux invités venus de toute la Mauritanie, avait un second objectif : réclamer au président de la République Mohamed Cheikh Ghazwani de briguer un second mandat afin de poursuivre des chantiers qu’il a engagés depuis son élection en juin 2019. M. Bâ a invité l’ensemble des populations des deux Moughataa à se mobiliser à cet effet. Pour le premier magistrat de Bialjemil, la Mauritanie a connu, sous le magistère de l’actuel président de la République, d’importantes mutations sociales, politiques et surtout économiques. « Le président Ghazwani est le seul chef de l’Etat à avoir accordé, dans son programme électoral, une attention particulière au monde rural et aux couches démunies du pays », a- t -il souligné ; « c’est pourquoi, il estime que l’ensemble des mauritaniens ont le devoir et l’obligation même de lui demander de briguer un second mandat afin de consolider les acquis démocratiques et le développement économiques ». L’imposant meeting de Bilaljemil a rassemblé toutes les communautés nationales, venues de toutes les régions du pays, il sonne la mobilisation en vue de la présidentielle de juin prochain.