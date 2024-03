Ghazwani au Brakna : M’Bagne s’est mobilisé

Le président de la République a effectué, hier jeudi 7 mars, une visite de quelques heures à Bolel Dogo, une localité du département de Bababé pour poser la première pierre d’un projet d’alimentation en eau de 165 villages du Brakna et du Tagant et pour l’aménagement de 3500 Ha, à partir du fleuve Sénégal. Une occasion pour les élus, responsables des structures locales du parti INSAF, les militants et sympathisants, épaulés par les cadres venus de Nouakchott et de Nouadhibou pour lui réserver un accueil digne de son rang. Des voitures ont été louées et tout ce beau monde convoyé sur le site de l’accueil, depuis les villages reculés des quatre communes du département, M’Bagne, Bagodine, Niabina/Garlol et Debay Hidjaj. Des dispositions avaient été prises, la veille, par le secrétaire général de la section, le maire de M’Bagne et les élus locaux pour faciliter le déplacement et l’installation avant l’arrivée du président de la République à Dogo. M’Bagne tenait visiblement à ne pas être doublée par les autres départements du Brakna et surtout à démontrer, à travers des banderoles, youyous, tam-tams, son soutien au président de la République. La veille, M’Bagne avait marqué de sa présence, l’accueil du président du parti INSAF, à Boghé. A quelques 72h de la visite du président à Dogo, les acteurs politiques du département avaient programmé un grand meeting à M’Bagne pour demander au président de la République de briguer un second mandat mais également pour remercier les populations pour leur engagement lors des dernières élections locales et pour leur mobilisation lors de la dernière visite du Rais à Aleg. Le meeting a été annulé suite au décès du papa de la première dame.

Il faut noter que la jeunesse de M’Bagne a joué un grand rôle dans la mobilisation. « Les populations du département se sont fortement mobilisées pour réserver un grand accueil au président de la République, nous nous en félicitons et les remercions pour leur engagement » déclare Moctar Sall, rapporteur de la coordination INSAF du département de M’Bagne.

La promotion de certains cadres, une revendication récurrente est en train de booster la mobilisation du département de M’Bagne. Parmi eux, on note le Dg de la SNDE, Hamza Thiam qui y contribue avec les élus, Niang Amadou Moctar,, le Sg de la section, Sileye Seck, le maire de M’Bagne, Hassan Seck et les cadres dont Dr. Hampaté, inspecteur général de la santé, Moussa Yaya Gaye, conseiller au ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, Madame Sao Fatimata, Me Sarr Yéro…Enfin, à l’occasion de cette visite, le Dg de la SNDE a disponibilisé 16 véhicules pour transporter des militants et sympathisants, depuis Nouakchott et depuis M’Bagne à Dogo et à Boghé.