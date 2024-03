Vers plus d’ouverture de la scène politique ?

Va-t-on vers une plus grande ouverture de la scène politique en Mauritanie ? Tout indique que les choses devraient bouger dans ce sens au cours des prochains jours pour les partis dissous, suite aux résultats des élections municipales de 2018 et 2023, et les formations ayant déposé des demandes de reconnaissance, sans suite depuis plusieurs années.

En effet, un communiqué du ministère de l’intérieur, daté du 03 février 2024, a invité les représentants habilités de ces différentes formations à se présenter à la Direction Générale des Affaires Politiques et des Libertés Publiques, ce lundi 04 février 2024.

Les plus célèbres des formations privées de reconnaissance depuis plusieurs années sont les Forces Progressistes pour le Changement (FPC) et RAG de Biram Dah Abeid.