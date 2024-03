Candidat à la présidentielle : Me El Id Mohameden M’Bareck investi

Me El Id Mohameden M’Bareck a été officiellement investi, ce samedi 2 mars, par le FRUD-Espoir Mauritanie, candidat à l’élection présidentielle de juin 2024, lors d’une cérémonie grandiose au palais des congrès de Nouakchott.

Dans son discours d’investiture, Me El Id s’est réjoui de la présence massive de toutes les composantes sociales du pays. Ce qui marque, dit-il, leur aspiration à un changement démocratique. Mais aussi une volonté de voir émerger une Mauritanie égalitaire avec la fin des discriminations, l’oppression, l’injustice. S’adressant à la jeunesse mauritanienne,, il a estimé que leur destin est entre leurs mains, les invitant à croire en leurs capacités et d’aspirer au changement profond.’ ’Aujourd’hui plus que jamais, le changement est proche, à portée de main. Allons vers le changement. Prenons ensemble le train du changement, de l’unité nationale et de la diversité’’, a convié le candidat.

Mesurant de l’ampleur de la tâche, Me El Id accepte la charge et « s'engage à relever les défis et à hisser la Mauritanie dans le concert des nations prospères, libres et démocratiques ». Le candidat du FRUD-Espoir Mauritanie a brossé un tableau sombre de la situation « Notre pays va mal et notre peuple souffre de jour en jour malgré les nombreuses ressources ». Il a passé au crible les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’agriculture, de l’emploi, les recrutements gangrenés, selon lui, par la négligence et la corruption.

Loin du tableau idyllique dressé en haut lieu, l’avocat et par ailleurs député indique que « la faim, la pauvreté, l’ignorance, le chômage, la dilapidation des deniers publics et la mauvaise gestion des ressources de l’Etat ne cessent de s'accroître dans le pays ».

Il résume cette situation catastrophique en une phrase en « 63 ans, le pays est au point de départ, alors qu’il regorge de ressources naturelles’’.

Auparavant, le président du FRUD-Espoir Mauritanie, M. Diop Amadou Tidjane a magnifié l’unique et la véritable candidature de l’Espoir que le FRUD a proposée à sa convention à savoir celle de cet ‘’éminent fils de cette nation’’ et ‘’l’un des défenseurs des causes justes’’. M .Diop a indiqué que les ‘’échéances qui vont se dérouler dans notre pays dans quelques mois sont un moment privilégié de défendre (…) le principe et l’existence même d’une démocratie’’. Pour M.Diop, ‘’nous devons améliorer et développer dans notre chère Mauritanie, la diversité dans l’unité’’.

'’ Pour inscrire davantage le FRUD-Espoir Mauritanie dans le paysage politique national et en faire un outil de rénovation démocratique où s’évalue l’efficience d’une politique faite autrement, il va falloir relever cette année un défi majeur et qui a pour vocation de prendre en main les rênes de ce pays que nous aimons tant, pour en faire une meilleure Mauritanie de demain’’, estime M. Diop.

Pour sa part, le président du Conseil national du FRUD, Thiam Ousmane a appelé tous les mauritaniens à se ranger derrière la candidature de Me El Id estimant qu’il incarne la diversité. Soulignant la gravité du moment, M.Thiam a souligné que l’heure devrait être au rassemblement réitérant sa volonté de voir les mauritaniens élire Me El Id.

Quant au député Khaly Mamadou Diallo, il a indiqué que le moment est venu de faire partir les militaires et de mettre à la tête de ce pays un homme capable de redresser la situation, de rétablir l’Etat de droit et d’établir une justice sociale. L’homme capable d’impulser le changement est, selon lui, Me El Id Mohameden M’Bareck. Mme Coumba Dada Kane a estimé que Me El Id, qui a prouvé grâce à son esprit de sacrifice, son combat pour l’avènement d’une justice sociale et ses qualités humaines, est capable d’impulser le changement appelant tous les mauritaniens à lui accorder leur confiance. Le député Balla Touré s’est appesanti sur le combat mené par Me El Id dans la défense des opprimés et persécutés rappelant à cet égard son investissement sans faille.

Des dirigeants de partis, des personnalités indépendantes et de mouvements politiques et un vaste public ont assisté à l’investiture du candidat du FRUD-Espoir Mauritanie.